臺東近海晚間發生規模3.9地震 最大震度長濱3級有感

5月21日晚上9點36分，臺東縣近海發生規模3.9有感地震，震央位於臺東縣政府北北東方約65.8公里處，震源深度約25.1公里，屬於極淺層地震。該地震引起臺東縣長濱最大震度達3級，花蓮縣部分地區感受到1級微弱搖晃。

最大震度3級地區：臺東縣

此次長濱地區感受到3級搖晃，表示幾乎所有居民都能感覺到搖晃，房屋內可能有碗盤、門窗聲響與懸掛物擺動，靜止停放的汽車也會明顯晃動。受到3級震度影響的民眾在室內應保持鎮定，避免靠近窗戶及懸掛物，應盡量躲避在堅固家具下以確保安全。

最大震度1級地區：花蓮縣

花蓮縣部分地區感受到1級震度，屬於微震狀態，靜止的成人靜止時可以感覺到輕微搖晃。此級震度通常不會造成損害，但民眾仍應保持警覺，注意可能的餘震。

此次地震規模3.9，屬於小型地震釋放的能量不大，但其淺層震源容易使近海與鄰近沿岸地區感受到搖晃。雖未造成明顯災害，民眾仍應依照防震守則，於地震發生時採取趴下、掩護、穩住的動作，並留意政府發布的後續安全提醒。

地震後，建議居民檢查家中水、電、瓦斯管線是否正常，避免瓦斯外漏及電路短路造成二次災害。若有較強餘震，應保持冷靜並遵守相關安全規範，確保人身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）