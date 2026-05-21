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墨爾本台灣電影節開幕 呈現從威權走向民主故事

中央社／ 雪梨21日專電

墨爾本台灣電影節今晚開幕，今年展出作品有關台灣民主、記憶、歸屬和韌性的故事；參與的澳洲官員表示，澳台在多元文化的底蘊上有諸多共鳴，雙方廣泛交流，台灣電影節正是這種交流最生動的體現。

第五屆電影節的開幕片，是潘客印執導的「我家的事」，今晚在澳洲國家動態影像中心（ACMI）播出時，吸引近400人前來觀賞；其中包括澳洲聯邦政府多元文化助理部長希爾（Julian Hill）、美國駐墨爾本代理總領事柯克斯（Jordana Cox）、韓國駐墨爾本總領事吳晉寬（Jin-kwan Oh，音譯）等多名政要出席。

本屆墨爾本台灣電影節以「流轉」（Transition）為主題，回望台灣從威權走向民主的歷程；參展作品除開幕片「我家的事」外，另包括沈可尚執導的「深度安靜」，湯昇榮、鄭乃方執導的「那張照片裡的我們」，以及陳玉勳執導的「大濛」。

墨爾本台灣電影節主席張耀中在開幕致詞時表示，電影節從社區小型活動成長為墨爾本藝文日曆上的固定文化盛事，始終秉持免費和非營利的初衷，讓台灣故事在澳洲觸及更廣泛的觀眾。

張耀中提到，本屆主題「流轉」不只承載台灣的歷史旅程，更映照出家庭之間、世代之間那些無聲的流動與轉變；至於參展電影作品，均以人為核心，敘述關於家庭、民主、記憶、歸屬與韌性的台灣故事。

希爾在致詞時表示，他曾兩度訪問台灣，對台灣並不陌生；而且澳洲與台灣在多元文化的底蘊上有諸多共鳴，雙方在文化與社群層面廣泛交流，台灣電影節正是這種交流最生動的體現。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤在致詞時指出，本屆電影節的主題「流轉」對台灣而言不是比喻，而是真實的歷史記憶。他提到，台灣走到了今天成為一個自由的、民主的社會；人民可以選擇自己的領袖、說自己的故事、過自己的生活。

呂明澤說：「台灣不是一個問題，台灣是一個民主社會。我們知道自己是誰。這就是台灣，一直都是。」

在談到墨爾本台灣電影節日漸壯大的歷程時，呂明澤引用黎巴嫩詩人紀伯倫（Khalil Gibran）名言「昨日不過是今日的記憶，明日不過是今日的夢想」，指5年以來，電影節是憑著一群人抱持一個簡單的信念，堅信台灣有值得訴說的故事，同時深信墨爾本是願意聆聽的城市，終於有了今天的成果。

澳洲台灣俱樂部主席唐納倫（Luke Donellan）致詞時強調，台灣與澳洲之間的多元文化連結與社群紐帶，是兩地關係最堅實的基礎；電影作為跨越語言與背景的溝通媒介，是促進人與人之間理解與共鳴的最佳橋梁。

本屆電影節作品，自今日起至5月23日於ACMI輪流放映。

墨爾本 電影 澳洲

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