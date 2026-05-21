巴黎巡演大受好評 「公主與她的魔法扇」登衛武營

國光劇團與法國里昂新一代劇場（TNG）共製的跨國科技劇場作品「公主與她的魔法扇」在法國巡演獲得熱烈好評後，返國首站安排在高雄演出，22至24日登上衛武營戲劇院。

衛武營國家藝術文化中心今天舉辦「公主與她的魔法扇」記者會，國立傳統藝術中心國光劇團帶來劇中精彩片段。

國光劇團團長張育華表示，此劇在巴黎、里昂巡演時座無虛席，更獲許多法國媒體一致好評，這對劇團和台灣都是一劑強心針，不僅是台灣表演藝術在歐洲主流劇場的新里程碑，更證明台灣京劇深厚的傳統底蘊與跨越語言的當代魅力。

「公主與她的魔法扇」改編自「西遊記」經典橋段「借扇」，此劇由國光劇團與法國劇場團隊歷時3年共製完成，2025年赴法巡演期間演出8場，門票全數提前售罄，巴黎場次更因觀眾反應熱烈臨時加開座位，吸引超過3000人次觀賞。

劇團表示，在法國巡演獲法國表演藝術媒體「LaTerrasse」評論作品「既讓人身心舒暢，又美得令人驚豔」，更有媒體形容國光劇團為「台灣的法蘭西戲劇院」，肯定其成功融合東西方劇場語彙。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬接受媒體聯訪表示，這齣作品並非單純把科技搬上舞台，而是以傳統京劇為核心，透過現代科技重新詮釋經典故事。作品歷經3年的跨國合作磨合，讓不同的劇場語言找到平衡點，「傳統京劇結合現代科技」不只是視覺效果，更是一種文化交流與藝術創新的實踐。

「公主與她的魔法扇」由台灣導演彭俊綱與法國導演尤瑞斯．馬修（Joris Mathieu）聯手執導，運用「佩珀爾幻象」（Pepper's Ghost）光學原理與數位投影技術，打造虛實交錯舞台，使「西遊記」中猴王分身等橋段呈現魔幻視覺效果。音樂則由作曲家王乙聿操刀，融合戲曲聲腔與西方音樂元素，營造兼具傳統與現代感的聽覺體驗。

衛武營表示，此劇劇情則從女性視角重新詮釋鐵扇公主角色，透過現代法國女孩與鐵扇公主雙線敘事，探討氣候變遷、生態危機與失去親人的情感議題，賦予古典神話新的當代意義。此次演出採雙卡司安排，鐵扇公主由劉珈后、謝樂分飾演，美猴王則由王詠增、魏伯丞擔綱。