人體研究受試保護 長庚體系獲美國專業機構認證

長庚醫療體系近日赴美出席美國臨床研究受試者保護評鑑協會（AAHRPP）25週年年會暨授證典禮，獲效期5年完全續認證，涵蓋全台8大院區，展現人體研究受試者保護受國際肯定。

長庚醫療體系今天透過新聞稿分享這項成就，長庚決策委員會主任委員程文俊率隊，5月19日至21日赴美國底特律，領取「Full Reaccreditation完全續認證」，認證效期5年，象徵長庚醫療體系長期落實受試者保護核心價值的承諾與實踐。

長庚醫療體系表示，AAHRPP是國際重要的人體研究受試者保護認證機構，評鑑重點包括受試者安全、倫理審查獨立性、研究管理及利益衝突機制等。長庚醫療體系此次通過「完全無缺失」續認證，代表其人體研究運作達國際標準，也代表民眾未來若參與長庚相關臨床研究，無論在哪一院區，都能獲得一致且完整的權益保障。

此次認證涵蓋林口、台北、基隆、桃園、土城、嘉義、高雄等8個長庚研究機構，為國內唯一以完整醫療體系共同通過國際認證。

長庚醫療體系表示，各院區雖然規模、地理位置與專科不同，但皆採同一套受試者保護與研究治理架構，包括人體試驗倫理委員會（IRB）審查、研究遵從管理與利益衝突審議等核心制度，確保研究品質與標準一致。

程文俊表示，在董事長王瑞慧長期支持醫療研究發展、提升臨床病人照護品質及持續推動受試者保護管理之基礎下，長庚自2017年導入AAHRPP認證制度，持續透過標準作業流程、跨院區制度管理及定期品質監測，強化人體研究治理與受試者保護機制。

「人體研究的推動，必須建立在保障受試者安全與權益的前提下，而制度化與標準化管理，就是維持研究品質的重要基礎。」程文俊強調，未來將持續深化研究倫理治理與受試者保護制度，確保每一項人體研究，都建立在尊重受試者權益與研究安全的核心價值上，同時持續與國際接軌，提升台灣臨床研究品質與民眾信任。