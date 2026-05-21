二仁溪開挖廢棄物再編1398萬委辦費遭浮編 環境部：須公私協力監督

二仁溪曾因廢五金熔煉造成的重金屬汙染而聞名全球，被諷刺是「台灣黑龍江」。 經過多年整治，嚴重汙染比例已顯著下降，但河道仍存有大量早期填埋的電子廢棄物。立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案，環境部今年度編列3.42億元，但仍額外編列1398萬元辦理「追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業」，多名立委質疑浮編預算，最後本案保留送黨團協商。

立委王育敏提案指出，環境部針對「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，今年已編列3.42億元獎補助費供地方政府辦理實質挖掘，但卻又編列1398萬元的委辦費，用於「追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業」，顯有浮編與疊床架屋之嫌。

環境部長彭啓明解釋，挖掘二仁溪河床下的廢棄物，河床遭攪動恐衝擊當地生態，補助的經費主要是讓台南市府清除河床底下廢棄物，但恐怕會擾動當地生態、對生態衝擊，因此這樣的工程需要公私協力，因此由中央來執行監督，也希望以此機會記錄當地汙染史，因此中央才另編委辦費用。

環境部資源循環署主秘石秉鑫說，二仁溪橫跨台南市及高雄市，因此記錄及區外監督工作由環境部負責，未來開挖廢棄物的過程也會有直播並放上網，全民共同監督。不過本案經討論後仍未達共識，決議保留至黨團協商。