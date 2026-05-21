快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮展櫃有螞蟻！故宮：非文物本體蟲害 已啟動五大防護處置

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮。圖／聯合報系資料照片
故宮。圖／聯合報系資料照片

一名民眾20日在Threads貼出影片表示，自己到故宮參觀展覽時，發現展櫃內竟有螞蟻在爬，讓他傻眼。故宮今天發出新聞稿表示，第一時間依博物館標準作業程序進行檢查與處理。目前研判，螞蟻活動位置主要是在展櫃後方，並非文物本體發生蟲害。發現螞蟻活動後，故宮已立即啟動相關防護措施，持續檢查展場與周邊空間，並與相關處室檢討環境與設備管理。

故宮表示，經全面巡檢展場，確認目前螞蟻活動情形，僅限於特定展櫃區域。經審慎評估，已先行將該展櫃文物預防性卸展，以確保文物安全，並利於後續除蟲作業及硬體檢視。

此外，故宮確認螞蟻移動路徑與來源，持續監測現場情況；加強展櫃接縫與周邊密封，降低昆蟲進入機會；並在可接近位置施作餌劑防治。由於螞蟻是群體性昆蟲，直接噴藥可能反而讓蟻群分散，因此目前以餌劑方式處理較為有效，逐步控制族群。

故宮表示，此次發現的螞蟻，為台灣常見的巨山蟻屬（Camponotus spp.）。這類螞蟻主要以花蜜或植物甜分為食，也會取食小型昆蟲，通常生活在戶外樹洞、枯木或潮濕環境中，也可能沿建築縫隙進入牆體、橫梁或夾層空間。近期因為進入繁殖季節，會出現有翅型個體，並容易受到燈光吸引，因此活動較平常活躍。依目前資料與經驗，這類螞蟻在國內並無直接危害文物的紀錄，目前也未發現文物受損情況。

故宮說明，博物館的保存工作重點，在於持續監測與即時處理風險。此次事件能即時發現並處理，也顯示日常監測機制持續運作，後續將持續追蹤改善，確保展場與文物安全。

故宮 螞蟻 文物

延伸閱讀

陸零食掉地…螞蟻吃了集體暴斃！成分曝光 網驚：人吃真的沒事？

非首次！北市動物園小食蟻獸「黑妞」逃跑 最後身影畫面曝光

影／法定10種可食昆蟲不含牠！韓國米其林餐廳賣螞蟻雪酪挨告 4年售1.2萬份

最怕的月份到了！白蟻大軍出沒眾人哀號 內行教「1招誘殺法」超有效

相關新聞

故宮展櫃有螞蟻！故宮：非文物本體蟲害 已啟動五大防護處置

一名民眾20日在Threads貼出影片表示，自己到故宮參觀展覽時，發現展櫃內竟有螞蟻在爬，讓他傻眼。故宮今天發出新聞稿表示，第一時間依博物館標準作業程序進行檢查與處理。目前研判，螞蟻活動位置主要是在展櫃後方，並非文物本體發生蟲害。發現螞蟻活動後，故宮已立即啟動相關防護措施，持續檢查展場與周邊空間，並與相關處室檢討環境與設備管理。

林志玲請辭文策院董事 文策院：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇

台灣第一名模林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭質疑親中，更有網友質疑是否適任。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

未來一週天氣穩定 各地高溫上看34度

氣象署今天表示，未來一週大多屬於高溫炎熱、晴朗穩定的天氣型態，各地高溫普遍可達攝氏30度至34度，部分近山區地區可能更高

二仁溪開挖廢棄物再編1398萬委辦費遭浮編 環境部：須公私協力監督

二仁溪曾因廢五金熔煉造成的重金屬汙染而聞名全球，被諷刺是「台灣黑龍江」。 經過多年整治，嚴重汙染比例已顯著下降，但河道仍存有大量早期填埋的電子廢棄物。立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案，環境部今年度編列3.42億元，但仍額外編列1398萬元辦理「追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業」，多名立委質疑浮編預算，最後本案保留送黨團協商。

縣市政府裁罰醫美診所偷拍有落差 台中副市長盼中央訂一致標準

近日多縣市醫美診所爆出針孔偷拍事件，其中不乏全國連鎖的大型診所，各縣市政府裁罰標準不一。台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席行政院會，向中央反映地方政府在裁量標準上面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立更明確且一致的執法標準。

男生才剛開始就結束了？不想再當爛砲兵 醫揭4秘訣：九淺一深很重要

不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。泌尿科醫師戴定恩表示，早洩在臨床上相當常見，可能與壓力、焦慮、荷爾蒙或神經敏感等因素有關，若想改善持久度，除了了解原因，也可以從節奏控制、生活習慣與訓練開始調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。