縣市政府裁罰醫美診所偷拍有落差 台中副市長盼中央訂一致標準

近日多縣市醫美診所爆出針孔偷拍事件，其中不乏全國連鎖的大型診所，各縣市政府裁罰標準不一。台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席行政院會，向中央反映地方政府在裁量標準上面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立更明確且一致的執法標準。

鄭照新表示，近期醫美診所偷拍事件引發社會高度關注，各地方政府的裁罰標準與行政裁量不同，舉例來說，部分診所在定型化契約中要求消費者接受拍攝，但對於影像是否涉及隱私、可否辨識個人身分等，條文存在爭議，導致各縣市執法結果不一，有些勒令停業，有些未做停業裁罰。

鄭照新在院會中向中央請託，盼中央提供更具體的協助，建立明確且一致的執法標準，讓各縣市有所依循，避免標準不一，也更能維護民眾隱私與消費安全。

鄭照新也在院會中分享台中文化發展成果。他表示，台中作家楊双子以小說「台灣漫遊錄」與譯者金翎共同榮獲國際布克獎，為台灣文學寫下重要里程碑；中市府近年積極推動文化內容影像化，改編自該作品的同名影集也獲市府核定補助200萬元。

鄭照新提到，「台灣漫遊錄」介紹台灣各地飲食文化，包括鹹蛋糕、咖哩以及台中特色美食「麻薏」等，展現豐富的文化底蘊；他也藉此機會邀請行政院長卓榮泰走訪台中，親自品嚐風味獨特的麻薏湯，感受台中城市魅力與在地風味。