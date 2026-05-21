台大研究：醫療結合生活照顧 失能改善效果佳

因應台灣邁入超高齡社會，民眾多選擇洗澡、打掃、備餐等長照服務，台大研究指出，若同時選用長照醫療服務搭配生活照顧服務，1年後失能改善效果優於只用生活照顧類型者。

國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所教授陳雅美團隊今天發表最新研究，提醒聰明用長照，不只是接受照顧，而是把使用服務機會轉化為維持功能、延緩退化與恢復自主的機會。

陳雅美簡報指出，台灣已邁入超高齡社會，也就是每100個人中，就有超過20人是65歲以上長者，老化速度領先各國；因此，根據統計，2026年推估全人口失能人數92萬人，2035年將增至129萬人，背後受影響的家庭絕對不只是129萬。

陳雅美表示，長照從1.0發展到現在3.0，長照服務也需要從「有沒有人來幫忙」，轉向「服務是否真正幫助長者恢復或維持功能」，換言之長照不是失能後才開始的照顧安排，應從衰弱前期與衰弱期及早介入，透過多元活動、復能訓練與跨專業服務，讓長者在安全支持維持身體、心理與社會功能。

陳雅美說明現行長照服務網絡ABC體系，A級長照旗艦店由個管師串聯社區資源，B級長照專賣店提供醫療專業服務、生活照顧服務等類型，C級巷弄長照站則提供長輩參與活動、共餐等服務。

長照服務項目多，如何選擇為民眾最常見疑問。陳雅美說，在對服務不夠熟悉的情況下，民眾多選擇最常見的備餐、打掃、洗澡等生活照顧類型服務，較少使用醫療相關資源。

陳雅美表示，研究發現，若整合醫療專業與生活照顧，比起單用生活照顧者，一年後失能情況改善較佳，研判醫療與生活照顧合作的長照樣態，可兼顧長輩健康及照護需求，讓功能維持得更好。

針對不同的長輩，加強重點也不同。陳雅美說明，輕度失能可以加強復能服務的使用，透過較強的復能服務達到功能回復的效果；重度失能可以從結合由醫療專業服務提供建議，由生活照顧服務加強「參與式照顧」，從生活中達到功能維持的效果開始。

至於民眾要判斷自己是否「聰明用長照」，陳雅美建議可以自問3個問題：「這項服務或活動是否能幫助長者維持或恢復某一項日常生活能力？」、「居服員、日照工作人員、據點帶領者、家屬與專業人員是否知道共同目標是功能維持，而不是各做各的？」、「長者是否有被鼓勵在安全範圍內自己做一部分？」