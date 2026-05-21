快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

台大研究：醫療結合生活照顧 失能改善效果佳

中央社／ 台北21日電

因應台灣邁入超高齡社會，民眾多選擇洗澡、打掃、備餐等長照服務，台大研究指出，若同時選用長照醫療服務搭配生活照顧服務，1年後失能改善效果優於只用生活照顧類型者。

國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所教授陳雅美團隊今天發表最新研究，提醒聰明用長照，不只是接受照顧，而是把使用服務機會轉化為維持功能、延緩退化與恢復自主的機會。

陳雅美簡報指出，台灣已邁入超高齡社會，也就是每100個人中，就有超過20人是65歲以上長者，老化速度領先各國；因此，根據統計，2026年推估全人口失能人數92萬人，2035年將增至129萬人，背後受影響的家庭絕對不只是129萬。

陳雅美表示，長照從1.0發展到現在3.0，長照服務也需要從「有沒有人來幫忙」，轉向「服務是否真正幫助長者恢復或維持功能」，換言之長照不是失能後才開始的照顧安排，應從衰弱前期與衰弱期及早介入，透過多元活動、復能訓練與跨專業服務，讓長者在安全支持維持身體、心理與社會功能。

陳雅美說明現行長照服務網絡ABC體系，A級長照旗艦店由個管師串聯社區資源，B級長照專賣店提供醫療專業服務、生活照顧服務等類型，C級巷弄長照站則提供長輩參與活動、共餐等服務。

長照服務項目多，如何選擇為民眾最常見疑問。陳雅美說，在對服務不夠熟悉的情況下，民眾多選擇最常見的備餐、打掃、洗澡等生活照顧類型服務，較少使用醫療相關資源。

陳雅美表示，研究發現，若整合醫療專業與生活照顧，比起單用生活照顧者，一年後失能情況改善較佳，研判醫療與生活照顧合作的長照樣態，可兼顧長輩健康及照護需求，讓功能維持得更好。

針對不同的長輩，加強重點也不同。陳雅美說明，輕度失能可以加強復能服務的使用，透過較強的復能服務達到功能回復的效果；重度失能可以從結合由醫療專業服務提供建議，由生活照顧服務加強「參與式照顧」，從生活中達到功能維持的效果開始。

至於民眾要判斷自己是否「聰明用長照」，陳雅美建議可以自問3個問題：「這項服務或活動是否能幫助長者維持或恢復某一項日常生活能力？」、「居服員、日照工作人員、據點帶領者、家屬與專業人員是否知道共同目標是功能維持，而不是各做各的？」、「長者是否有被鼓勵在安全範圍內自己做一部分？」

長照 台大

延伸閱讀

長照服務只選洗澡、備餐？ 台大研究：這樣選失能改善效果更好

長照服務需更多元 改善長者健康為目標

雲林斗六3.4億社福大樓啟用 從0歲到百歲一站式照顧

雲林斗六社福大樓啟用 一條龍照顧全齡

相關新聞

故宮展櫃有螞蟻！故宮：非文物本體蟲害 已啟動五大防護處置

一名民眾20日在Threads貼出影片表示，自己到故宮參觀展覽時，發現展櫃內竟有螞蟻在爬，讓他傻眼。故宮今天發出新聞稿表示，第一時間依博物館標準作業程序進行檢查與處理。目前研判，螞蟻活動位置主要是在展櫃後方，並非文物本體發生蟲害。發現螞蟻活動後，故宮已立即啟動相關防護措施，持續檢查展場與周邊空間，並與相關處室檢討環境與設備管理。

林志玲請辭文策院董事 文策院：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇

台灣第一名模林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭質疑親中，更有網友質疑是否適任。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

未來一週天氣穩定 各地高溫上看34度

氣象署今天表示，未來一週大多屬於高溫炎熱、晴朗穩定的天氣型態，各地高溫普遍可達攝氏30度至34度，部分近山區地區可能更高

二仁溪開挖廢棄物再編1398萬委辦費遭浮編 環境部：須公私協力監督

二仁溪曾因廢五金熔煉造成的重金屬汙染而聞名全球，被諷刺是「台灣黑龍江」。 經過多年整治，嚴重汙染比例已顯著下降，但河道仍存有大量早期填埋的電子廢棄物。立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案，環境部今年度編列3.42億元，但仍額外編列1398萬元辦理「追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業」，多名立委質疑浮編預算，最後本案保留送黨團協商。

縣市政府裁罰醫美診所偷拍有落差 台中副市長盼中央訂一致標準

近日多縣市醫美診所爆出針孔偷拍事件，其中不乏全國連鎖的大型診所，各縣市政府裁罰標準不一。台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席行政院會，向中央反映地方政府在裁量標準上面臨「輕重不一」的困境，盼中央協助建立更明確且一致的執法標準。

男生才剛開始就結束了？不想再當爛砲兵 醫揭4秘訣：九淺一深很重要

不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。泌尿科醫師戴定恩表示，早洩在臨床上相當常見，可能與壓力、焦慮、荷爾蒙或神經敏感等因素有關，若想改善持久度，除了了解原因，也可以從節奏控制、生活習慣與訓練開始調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。