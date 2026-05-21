移民署暑假辦培訓營 提供新住民子女探索職涯

二仁溪曾因廢五金熔煉造成的重金屬汙染而聞名全球，被諷刺是「台灣黑龍江」。 經過多年整治，嚴重汙染比例已顯著下降，但河道仍存有大量早期填埋的電子廢棄物。立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案，環境部今年度編列3.42億元，但仍額外編列1398萬元辦理「追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業」，多名立委質疑浮編預算，最後本案保留送黨團協商。

2026-05-21 19:13