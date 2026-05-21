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移民署暑假辦培訓營 提供新住民子女探索職涯
暑假將至，移民署今天表示，7、8月將辦3場次新住民子女多元文化培訓營，透過模擬職場協助學生探索職涯，並安排參訪知名企業，邀高中（職）以上學生參與。
移民署下午發布新聞稿表示，為協助國內高中（職）以上的新住民子女及國人子女於暑假期間探索職涯方向，今年將推出「新住民子女多元文化培訓營-職涯體驗活動」，共分為北中南區3場次。
其中，北區預計7月13日參訪精誠企業、中區7月23日參訪巨大集團、南區8月4日參訪奇美食品。
移民署說，職涯體驗活動將透過模擬職場協助學生探索職涯，並邀請專家座談說明職涯性向評量與發展，以有趣的心理測驗，讓學員了解自己在職場上相似於何種動物特質。
另外，透過企業參訪及實作課程，讓參與者實際進入資訊、休閒及食品等不同產業參觀，身歷沉浸式的職場初體驗，歡迎就讀國內高中（職）以上的新住民子女及國人子女報名參加。
移民署表示，職場體驗活動各場次限30名，需先完成網路報名並於期限內郵寄紙本報名資料，6月5日截止報名。
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