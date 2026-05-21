螞蟻現蹤故宮展品櫃 故宮：已啟動防護處置

有民眾昨晚在社群平台發布影片，錄下故宮展櫃有螞蟻活動蹤跡。故宮今天表示，故宮第一時間依博物館標準作業程序進行檢查與處理，目前也未發現文物受損情形。

1名民眾昨晚在Threads發布影片，拍下螞蟻在國立故宮博物院展品櫃內活動情形，並透過貼文表示「當下跟工作人員反應，聽說昨天就發生過了」，也標記故宮官方帳號，引起民眾關注。

故宮今天發布新聞稿回應，針對近日民眾於展場發現螞蟻活動，故宮第一時間依博物館標準作業程序進行檢查與處理。目前研判，螞蟻活動位置主要是在展櫃後方，並非文物本體發生蟲害。

故宮強調，發現螞蟻活動後，已立即啟動相關防護措施。首先經全面巡檢展場，確認目前螞蟻活動情形，僅限於特定展櫃區域。經審慎評估，已先行將該展櫃文物預防性卸展，以確保文物安全，並利於後續除蟲作業及硬體檢視。

故宮表示，目前確認螞蟻移動路徑與來源，持續監測現場情況外，也加強展櫃接縫與周邊密封，降低昆蟲進入機會。

此外，故宮在可接近位置施作餌劑防治。故宮表示，由於螞蟻是群體性昆蟲，直接噴藥可能反而讓蟻群分散，因此目前以餌劑方式處理較為有效，逐步控制族群。

故宮表示，此次發現的螞蟻，為台灣常見的巨山蟻屬。這類螞蟻主要以花蜜或植物甜分為食，也會取食小型昆蟲，通常生活在戶外樹洞、枯木或潮濕環境中，也可能沿建築縫隙進入牆體、橫梁或夾層空間。

故宮表示，近期因為進入繁殖季節，會出現有翅型個體，並容易受到燈光吸引，因此活動較平常活躍。依目前資料與經驗，這類螞蟻在國內並無直接危害文物的紀錄，目前也未發現文物受損情況。

故宮說明，博物館的保存工作重點，在於持續監測與即時處理風險。此次事件能即時發現並處理，也顯示日常監測機制持續運作，後續將持續追蹤改善，確保展場與文物安全。