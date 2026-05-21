未來一週天氣穩定 各地高溫上看34度

氣象署今天表示，未來一週大多屬於高溫炎熱、晴朗穩定的天氣型態，各地高溫普遍可達攝氏30度至34度，部分近山區地區可能更高。

中央氣象署預報員黃恩鴻向媒體表示，明天鋒面在北部海面，慢慢遠離台灣，桃園以北、新竹到嘉義山區有些降雨，其他地區都是高溫炎熱、多雲到晴的天氣型態，午後北部、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，雨勢會比今天再小一點。

黃恩鴻指出，23日到28日天氣差不多，都是高溫炎熱、晴朗穩定的天氣型態，只有一點小變化，23日水氣最少，僅午後宜蘭、花蓮山區有短暫陣雨，24日到26日午後宜蘭有局部短暫陣雨，花蓮與中部以北有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，27日到28日午後陣雨範圍較廣，大台北地區、宜蘭有局部短暫陣雨，花蓮與中部以北有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，各地高溫普遍可達30度至34度，部分近山區、空曠地區可能更高，低溫為25度至27度。

黃恩鴻表示，下週在菲律賓東南側的海面上有熱帶擾動生成與發展機率，但仍要再觀察。