林志玲請辭文策院董事 文策院：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇

台灣第一名模林志玲日前確定出任文策院董事，卻因過往言論遭質疑親中，更有網友質疑是否適任。沉默多日後，她今（21日）親自發聲，宣布決定婉拒接任董事職務，強調不希望因外界揣測與誤解，模糊原本想為文化產業盡力的初衷。

對此，文策院董事長王時思表示：很惋惜，但尊重志玲姐姐的選擇。無論有沒有擔任文策院的董事，文策院和林志玲基金會的合作，包括共同開發台灣電影的計劃，繼續為台灣影視產業共同努力不會改變。