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醫美偷拍風暴！全台查核720家、35家違規 「這縣市」14家居冠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫美偷拍風暴如滾雪球延燒，不乏知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等，各地衛生局也啟動調查，第一波查核重點以高風險隱私的醫美診所，其中全台共稽查720家、查到35家違規並以新北市14家為多，目前已有14家遭衛生局裁處，大多數都給予停業6個月處分50萬元罰鍰。（本報資料照片）
醫美偷拍風暴如滾雪球延燒，不乏知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等，各地衛生局也啟動調查，第一波查核重點以高風險隱私的醫美診所，其中全台共稽查720家、查到35家違規並以新北市14家為多，目前已有14家遭衛生局裁處，大多數都給予停業6個月處分50萬元罰鍰。（本報資料照片）

醫美偷拍風暴如滾雪球延燒，不乏知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等，各地衛生局也啟動調查，第一波查核重點以高風險隱私的醫美診所，其中全台共稽查720家、查到35家違規，以新北市14家為最多，目前已有14家遭衛生局裁處，大多數都給予停業6個月處分50萬元罰鍰。衛福部也將研議公布違規名單在衛福部官網的可能性。

醫美診所涉及針孔、偷拍事件連環爆，引發消費者人心惶惶。衛福部長石崇良曾公開表示，針對愛爾麗偷拍事件不可原諒，要求衛生局嚴格查辦並給予停業處分。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，首波查核以高風險隱私的醫美診所為主要對象，其中全國查核的720家醫療機構中，高達99%為醫美診所，查到35家違規，分別為新北14家居冠、其次為桃園6家、高雄5家、台北3家、台中3家、新竹市2家、台南市1家及彰化縣1家。

另依醫療法108條，可裁罰最高50萬元罰鍰及停業處分，劉玉菁說，本次共裁處14家醫療院所，其中台北、新北及台中各3家、高雄5家，每家皆裁罰50萬元罰鍰，另多數皆給予6個月停業處分。

劉玉菁說，維持社會穩定及保障民眾就醫隱私安全已拉高至行政院高度，首波專案查核鎖定隱私風險較高的醫美診所進行全面盤查，後續分階段的調查，行政院將有總體的方向跟各縣市說明。

至於遭裁罰的診所有哪些，可以讓民眾避雷，劉玉菁表示，後續會與部內商討相關名單並公布在衛福部網站上，供民眾參酌。目前違規診所均已停業，民眾可以安心。

偷拍 醫美 石崇良

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