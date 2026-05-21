暑假日本團費未調漲 泰國免簽天數調整無影響

品保協會說，台灣旅客最愛的日本線雖遇到燃油費增加、觀光稅調漲等成本增加，但業者自行吸收下，暑假團費較去年同期並未調漲。而泰國免簽政策調整對團體旅客也無影響。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行今年7到9月各線旅行團合理價格發布記者會，會中品保協會團費參考售價委員會主委白中仁說，根據到目前為止的旅客出遊人數，研判今年出境旅遊人次可突破2000萬人次。

在台灣旅客最愛的日本方面，日本線委員廖培沅表示，由於燃油費帶動機票調漲、日本飯店及巴士調漲加上7月1日起日本離境稅從1000日圓（約新台幣198元）調漲至3000日圓（約新台幣595元）等，讓業者成本增加約新台幣3000元到4000元。

廖培沅指出，不過由於業者使用商務型的精品飯店，以及增加自理餐等方式壓低利潤來包裝產品行程，因此今年暑假的日本團費跟去年同期相比並沒有調漲，以5天行程來說，九州暑假團費落在3萬3900元到4萬8900元；東京暑假團費在3萬5900元到5萬7900元；京阪神暑假團費為3萬5900元到5萬2900元。

韓國旅遊市場方面，韓國線委員陳東隆表示，今年7到9月團費與去年相比持平，主因是航班供給增加，抵銷人力成本上漲，加上匯率優勢穩定相關成本，各地第3季團費落在1萬4800元到3萬6000元左右。

東南亞的馬新泰菲印部分，委員凌榮浚指出，受到航空燃油附加費調升影響，多數國家因航空票價調漲，漲幅約5%到10%，其中泰國雖然免簽天數將有所調整，但因團體行程約5到7天，因此並無影響。

越南部分，中南半島委員蔡承廷說，北越價格較去年同期持平，中越價格降幅約5%到10%，這幾年熱門的富國島的四星行程降幅約20%，五星調降5%。

長程線的美國、歐洲等則都因為燃油費調漲、世足賽、中東戰爭影響等因素，團費都較去年同期成長。

美洲線委員李英明說，由於世足賽將在6月底登場，因此在第2季尾聲就已經有所漲幅，加上燃油費增加，飯店、遊覽車等成本增加，讓團費大幅調漲8%到10%；歐洲線委員陳榮信說，歐洲受到匯率波動及當地旅館、餐飲、交通成本墊高等影響，成本較往年顯著提升，整體團費較去年同期成長5%到8%。

品保協會指出，中亞非部分較去年同期成長2%到23%；紐澳線也因票價結構調整跟歐亞轉單效應影響，團費較去年同期漲10%以上。

國旅方面，國旅委員陳士廷說，受到住宿調漲、遊覽車及人事成本調漲等，整體團費較去年成長3%。

另外，近期多家中國籍航空即將開航台中-成都、台中-青島等航線，品保常務副理事長劉奕樑說，期待不只有航線開闢，由於現在兩岸旅遊市場成長，更希望可以解除禁團令，讓團體旅遊可以開放交流。