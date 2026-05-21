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台灣原創IP進軍東南亞 文策院：盼提升文化內容影響力

中央社／ 吉隆坡21日專電
第2屆台灣IP授權展大馬站登場，文策院副院長楊中天（圖）表示，台灣圖像IP與角色經營發展成熟，原創IP重視世界觀、情感連結與故事性，希望讓更多台灣原創角色走向國際，提升文化內容產業影響力。中央社
第2屆台灣IP授權展大馬站登場，文策院副院長楊中天（圖）表示，台灣圖像IP與角色經營發展成熟，原創IP重視世界觀、情感連結與故事性，希望讓更多台灣原創角色走向國際，提升文化內容產業影響力。中央社

第2屆台灣IP授權展馬來西亞站登場，文策院副院長楊中天今天表示，台灣圖像IP與角色經營發展成熟，原創IP重視世界觀、情感連結與故事性，盼有更多台灣原創角色走向國際，提升文化內容產業影響力。

他並希望以大馬作為戰略起點，建立台灣IP拓展東南亞市場的合作模式。

文化內容策進院攜手馬來西亞創意知識產權協會（MYCIP），從20日起舉辦「2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）」，串聯台馬內容產業，集結12個台灣人氣角色IP，並與馬來西亞IP推出聯名創作展，展覽為期5天。

楊中天在展場接受中央社訪問表示，今年是第2度赴馬來西亞舉辦台灣IP授權展，其中最大特色之一，是12組台灣創作者與馬來西亞創作者共同推出聯名作品，透過跨區域創作交流，結合雙方創作能量與市場潛力，成為台馬IP合作的重要示範案例。

他指出，台灣圖像IP早期多從社群平台發展起家，最初多以視覺風格與角色設計吸引關注。

楊中天認為，IP長久經營的關鍵不只是角色外型，而是能否與觀眾產生情感共鳴。透過故事內容與角色設定，讓消費者在生活中產生陪伴感與認同感，甚至在情緒低落時，看到角色就能會心一笑，「這種情感連結，才是品牌價值的核心」。

由於台灣在圖像IP授權與角色經營方面發展相對成熟，楊中天認為，這也是台灣圖像IP走向國際市場的重要優勢。文策院近年透過展覽、輔導與海外推廣等方式，協助台灣IP品牌化與國際化。

他指出，目前分析與比較日本、韓國及美國等國際大型IP，可以發現台灣原創IP相較之下更重視角色世界觀、情感連結與故事性發展，這也是台灣能與馬來西亞分享的重要經驗。

楊中天認為，當企業逐漸理解IP不只是角色圖像，而是透過情感共鳴與世界觀建立與消費者互動，企業便會更願意與IP展開合作，進一步提升品牌價值與市場影響力。

這次展會呈現多元原創IP，涵蓋毛孩宇宙、療癒日常與潮流設計等主題，透過沉浸式展示、周邊商品與跨界合作，融合多元文化與創意風格，不僅開創台灣IP跨界合作新局，也展現從創作走向商業化的發展潛力。

文策院 東南亞 馬來西亞

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