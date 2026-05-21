明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

行政院人事行政總處21日公告2027年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達121日，3日以上的連續假期就有9個，包括中華民國開國紀念日、農曆春節假期、和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

人事總處另外指出，由於2028年1月1日開國紀念日適逢星期六，於2027年12月31日周五補假。

依「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」規定，紀念日及節日的放假日，逢星期六者於前一個上班日補假，逢星期日者於次一個上班日補假。但除夕及春節放假日逢例假日者，得於前一個或次一個上班日補假。

人事總處指出，2027年2月6日至7日（農曆初一、初二）適逢星期六、日，依上開規定，於2月9日至10日（星期二、三）補假；4月4日兒童節適逢星期日，於清明節次日4月6日（星期二）補假。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用的學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

行政院人事行政總處21日公告2027年政府行政機關辦公日曆表。圖／人事總處提供