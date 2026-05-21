淡江大橋避塞 公路局籲搭大眾運輸、開車配合改道

淡江大橋近來為假日熱門景點，公路局表示，假日上午9至10時及下午3至5時為車流尖峰，壅塞至晚間7時才紓解，呼籲民眾避開尖峰時段，建議開車配合改道，或搭大眾運輸工具前往。

淡江大橋在5月12日正式通車後，除了減緩關渡大橋壅塞情況，台2線的交通量也降低1至2成，讓通勤族相當「有感」外，近期更是民眾假日旅遊熱門打卡景點。

交通部公路局北區養護工程分局發布新聞稿指出，根據上週假日交通數據分析，假日的上午9時至10時為到淡水旅遊的車潮，下午3時至5時則會再次湧現觀賞夕陽車潮，整體車流需到晚間7時才開始紓解。

為因應假日湧入淡江大橋的車潮可能造成台64線及台61線八里淡水路段壅塞，北分局指出，公路局已偕同新北市交通局、警察局等相關單位研擬假日車潮因應方案。

其中，台61線北上淡水端車流回堵達警戒值時，北分局將立即啟動應變機制，除了透過沿線電子看板（CMS）動態發布即時旅行時間與車多訊息外，平面道路也將同步聯動新北市交通局彈性調整號誌秒數，確保整體交通維持最低通暢度。

北分局也公布避開塞車「雙錦囊」，建議假日下午尖峰時段前往淡水、八里地區的民眾，盡量將車輛停放在外圍，並轉乘淡海輕軌、捷運淡水線或搭乘渡輪等大眾運輸工具前往，不僅能免去在主線高架橋上排隊與尋找車位的痛苦，更能精準掌握旅遊時間。

若假日仍有開車需求的用路人，北分局提醒，務必密切留意台64線、台61線沿途的CMS電子看板資訊，若發現淡江大橋主線車多回堵，應於關鍵決策點提前改道，改走替代路線，以分散車流。

決策點1（台64線五股二交流道）替代路線：台64線五股匝道→成泰路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋。

決策點2（台64線觀音山交流道）替代路線：台64線觀音山交流道→凌雲路→成泰路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋。

決策點3（台64線八里交流道）替代路線：台64八里匝道→中華路二段→龍米路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋。