新北市萬里區公所舉辦「萬里區山海線旅遊」山線推廣活動今天在萬里那米哥莊園起跑，公布軌旅遊地圖，除區內觀光景點外，並與在地22家業者合作，邀請遊客走入萬里的山林秘境步道、旅遊景點、餐廳等，吃吃美食、泡溫泉，豐富多元「一站式」觀光遊程。

萬里區公所表示，以「山線」搭配「海線」結合個人特質，針對不同的性格偏好，設計專屬漫遊景點。建議「那米哥莊園」、「亮山川景觀休閒園區」、「野柳海洋世界」、「汪汪地瓜園故事館」、「三姊妹農家樂」、「蟹港海鮮」，再到「金湧泉SPA溫泉會館」、「鼎帥溫泉旅館」或「群策翡翠灣溫泉飯店」泡湯。

喜愛自然、安靜的遊客推薦「高家繡球花」的花海中享受獨立攝影，隨後至「阿滿姨油飯」、「紅棗嬸涼麵」或「金山芋圓王」享用知名美味小吃，再隱身於「一粒沙咖啡館」或「山海芳園」看海沉澱，抑或在「此木窯」放鬆獨處。

參與的店家今天設攤展示，包含2025年榮獲台灣米其林指南必比登推介的三姐妹農家樂、新北油飯節前十強的阿滿姨油飯；排隊名店雙囍地瓜球、金山芋圓王，以及高家繡球花田、一井鍋物館&一粒沙咖啡、山海芳園、蟹港海鮮、金湧泉SPA溫泉會館及群策翡翠灣溫泉飯店等豐富多元，一站式展現萬里豐富的觀光元素與舌尖魅力。

新北市萬里區長黃雱勉表示，萬里的山線擁有不一樣的迷人風景，不管是富士坪、鹿崛坪古道，亦或那米哥莊園、亮山川景觀休閒園區，都是民眾遊覽休憩的好去處，期望透過「MBTI特質漫遊」搭配山海線景點，並與在地頂尖特色店家聯手，讓遊客深入感受在地魅力，將萬里山海的香氣與美好記憶帶回家。優惠活動明天22日起至9月30日。

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供