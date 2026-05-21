快訊

深陷風暴被質疑！林志玲閃電辭文策院董事 親上火線回應了

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里區山海線旅遊起跑 結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區公所舉辦「萬里區山海線旅遊」山線推廣活動今天在萬里那米哥莊園起跑，公布軌旅遊地圖，除區內觀光景點外，並與在地22家業者合作，邀請遊客走入萬里的山林秘境步道、旅遊景點、餐廳等，吃吃美食、泡溫泉，豐富多元「一站式」觀光遊程。

萬里區公所表示，以「山線」搭配「海線」結合個人特質，針對不同的性格偏好，設計專屬漫遊景點。建議「那米哥莊園」、「亮山川景觀休閒園區」、「野柳海洋世界」、「汪汪地瓜園故事館」、「三姊妹農家樂」、「蟹港海鮮」，再到「金湧泉SPA溫泉會館」、「鼎帥溫泉旅館」或「群策翡翠灣溫泉飯店」泡湯。

喜愛自然、安靜的遊客推薦「高家繡球花」的花海中享受獨立攝影，隨後至「阿滿姨油飯」、「紅棗嬸涼麵」或「金山芋圓王」享用知名美味小吃，再隱身於「一粒沙咖啡館」或「山海芳園」看海沉澱，抑或在「此木窯」放鬆獨處。

參與的店家今天設攤展示，包含2025年榮獲台灣米其林指南必比登推介的三姐妹農家樂、新北油飯節前十強的阿滿姨油飯；排隊名店雙囍地瓜球、金山芋圓王，以及高家繡球花田、一井鍋物館&一粒沙咖啡、山海芳園、蟹港海鮮、金湧泉SPA溫泉會館及群策翡翠灣溫泉飯店等豐富多元，一站式展現萬里豐富的觀光元素與舌尖魅力。

新北市萬里區長黃雱勉表示，萬里的山線擁有不一樣的迷人風景，不管是富士坪、鹿崛坪古道，亦或那米哥莊園、亮山川景觀休閒園區，都是民眾遊覽休憩的好去處，期望透過「MBTI特質漫遊」搭配山海線景點，並與在地頂尖特色店家聯手，讓遊客深入感受在地魅力，將萬里山海的香氣與美好記憶帶回家。優惠活動明天22日起至9月30日。

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供
萬里區山海線旅遊起跑，結合觀光景點、22家業者「一站式」優惠。圖／萬里區公所提供

觀光 萬里 溫泉

延伸閱讀

穆斯林旅遊業者愛台灣 人情味與在地文化成觀光魅力

新悦花園酒店參加台北國際觀光博覽會 住宿券最低35折起

趣玩新北體驗慢遊 高雄旅展隆重登場

搭台灣好行「168虎埤老街線」串玩新化老街、虎頭埤水色

相關新聞

醫美偷拍風暴！全台查核720家、35家違規 「這縣市」14家居冠

醫美偷拍風暴如滾雪球延燒，不乏知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等，各地衛生局也啟動調查，第一波查核重點以高風險隱私的醫美診所，其中全台共稽查720家、查到35家違規，以新北市14家為最多，目前已有14家遭衛生局裁處，大多數都給予停業6個月處分50萬元罰鍰。衛福部也將研議公布違規名單在衛福部官網的可能性。

上班族快筆記！2027年行事曆出爐 3天以上連假有9個、春節連休7天

行政院人事行政總處表示，行政院已核定2027年政府行政機關辦公日曆表，全年總放假日數為121天，其中3天以上連續假期（含例假日）共有9個。

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

行政院人事行政總處21日公告2027年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達121日，3日以上的連續假期就有9個，包括中華民國開國紀念日、農曆春節假期、和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討

115年3-4月期統一發票將在5月25日電視直播開獎，共計開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

鴿子滿天飛釀禍！飛機修護員遭禽蟎入侵 專挑「這2部位」吸血

一名在機場停機坪工作的年輕飛機修護員，因身上突然出現大量奇癢無比的紅色丘疹前往皮膚科求診，沒想到竟是遭到「禽蟎（Bird mites）」叮咬，引發網友熱烈討論。

男生才剛開始就結束了？不想再當爛砲兵 醫揭4秘訣：九淺一深很重要

不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。泌尿科醫師戴定恩表示，早洩在臨床上相當常見，可能與壓力、焦慮、荷爾蒙或神經敏感等因素有關，若想改善持久度，除了了解原因，也可以從節奏控制、生活習慣與訓練開始調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。