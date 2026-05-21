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勞動部：家事移工一站式講習 有助降低失聯率

中央社／ 台北21日電

家事類移工來台工作須參加一站式入國講習服務，勞動部今天表示，一站式講習開辦後，失聯問題明顯改善，失聯率從開辦前的3.85%降至1.81%，未來也會加強從源頭防制。

近期網路流傳，勞動部的一站式入國講習服務對於改善失聯移工無幫助，勞動部今天發布聲明提出3項說明。

勞動部表示，2023年開始推出家事移工一站式講習服務，將新聘移工和超過5年沒有上課的移工找來做法遵相關的宣導，告訴移工如果曠職、失聯超過3天，將會被廢止聘僱許可，以及終生不得到台灣工作。

此外，在講習服務過程中，也告訴移工，如果失聯期間，還去做非法工作，最高可處15萬罰鍰。

勞動部指出，在一站式講習開辦後，失聯問題明顯改善。一站式講習開辦前，2022年外籍看護的失聯率是3.85%，一站式講習開辦後，2025年外籍看護的失聯率下降到1.81%。

勞動部強調，後續會加強從源頭防制失聯移工，也會和內政部跨部會持續改善問題。

移工 勞動部

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