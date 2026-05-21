健康政策多聚焦兒少及長者…年輕病友協會前進WHA 籲重視工作人口健康

衛福部長石崇良與外交部長林佳龍「雙部長」赴世界衛生大會（WHA）參與周邊活動，台灣年輕病友協會也派代表赴瑞士，日前於日內瓦世跆聯合基金會國際論壇發表演講，呼籲國際社會關注工作年齡人口的健康議題，將25至54歲青壯年成人健康列為健康政策核心，聚焦心理健康、自體免疫疾病、早發性癌症等面向，提供相應支持，促成社會永續。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，全球人口高齡化、少子化，且非傳染性疾病負擔上升，經濟發展合作組織（OECD）預估，未來25年非傳染性疾病（NCDs）將造成OECD國家減少5.7%國內生產毛額（GDP），並增加41%醫療社福支出，各國醫療體系面臨嚴峻挑戰，而國際健康政策長期聚焦兒童及高齡者，「卻忽略支撐家庭、勞動市場、稅基與社會照護體系的工作年齡人口。」

工作年齡人口不只是病人，也是父母、子女、照顧者、納稅者與社會生產力核心來源。劉桓睿表示，青壯年勞動力世代，在全球健康政策中往往被視為「理應健康」的一群，導致早發性癌症、心理健康、自體免疫疾病與睡眠障礙等問題長期被低估，高齡化與少子化的雙重挑戰之下，工作年齡人口健康成為財政與社會永續關鍵，呼籲WHA與OECD將25至54歲青壯年納為健康政策核心。

早發性癌症為威脅工作年齡人口的疾病之一。劉桓睿指出，1990年至2019年間，全球早發性癌症發生率上升79.1%，死亡人數增加27.7%，大腸癌、乳癌、子宮頸癌及子宮內膜癌等疾病，逐漸影響更多工作年齡成人，預期未來30年將在全球造成高達25萬美元勞動生產力流失。

「心理健康也是現代勞動市場中最被低估的健康成本。」劉桓睿指出，世衛組織統計，憂鬱與焦慮每年造成全球約120億個工作天損失，全球生產力損失估計高達每年 1 兆美元，許多年輕與中壯年成人即使面臨憂鬱、焦慮、睡眠障礙或過勞，仍持續工作、照顧家庭並維持表面功能，因此問題更容易被忽略。

劉桓睿也呼籲各國重視自體免疫疾病對工作年齡人口影響。他說，自體免疫疾病常在 20 至 40 歲間發病，且80%患者為女性，紅斑性狼瘡、發炎性腸道疾病、乾癬等疾病，往往與工作、育兒、生育規劃與家庭照顧責任高度重疊，若政策只計算直接醫療支出，將嚴重低估疾病造成的工作能力流失與家庭照顧成本。

台灣年輕病友協會向WHA提出3大倡議：

第一，WHO全球健康觀察站及各國健康資料系統，應更細緻呈現25至54歲族群健康需求，包括早發性癌症、自體免疫疾病、心理健康與睡眠障礙。

第二，應將工作年齡健康納入國際承諾，將早發性癌症篩檢、心理諮商、睡眠障礙支持與自體免疫疾病整合照護，納入必要健康服務設計。

第三，健康支出不應只被視為成本，而應衡量其對生產力、稅基、失能預防、長照需求降低與家庭穩定的貢獻，計入社會投資報酬（SROI）。