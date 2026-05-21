上班族快筆記！2027年行事曆出爐 3天以上連假有9個、春節連休7天

行政院人事行政總處表示，行政院已核定2027年政府行政機關辦公日曆表，全年總放假日數為121天，其中3天以上連續假期（含例假日）共有9個。

依人事總處公布內容，2027年連續假期包括中華民國開國紀念日3天、農曆春節7天、和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、國慶日3天、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日3天，以及行憲紀念日3天。

此外，由於2028年1月1日開國紀念日適逢星期六，將於2027年12月31日（星期五）補假。

人事總處指出，依「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」規定，紀念日及節日放假日如遇星期六，於前一個上班日補假；如遇星期日，則於次一個上班日補假。不過，除夕及春節假期若逢例假日，得於前一個或次一個上班日補假。

依此規定，2027年2月6日至7日農曆初一、初二適逢星期六、星期日，將於2月9日至10日（星期二、星期三）補假；另4月4日兒童節適逢星期日，則於清明節次日4月6日（星期二）補假。

人事總處表示，政府行政機關辦公日曆表適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構原則上比照辦理；至於警察、消防、海巡、軍事等性質特殊機關，以及各級學校行事曆，則由各主管機關視實際需要調整。

至於民間企業放假安排，人事總處指出，涉及《勞動基準法》相關事項，仍應依勞動部規定辦理。

人事總處並表示，2027年政府行政機關辦公日曆表已公布於 行政院人事行政總處全球資訊網 首頁「最新消息」專區，供民眾查詢及下載參考。

依人事總處公布內容，2027年連續假期包括中華民國開國紀念日3天、農曆春節7天、和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、國慶日3天、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日3天，以及行憲紀念日3天。圖／取自行政院人事總處網站