最大圓夢平台！KEEP WALKING夢想計畫揭曉 AI轉型、長照陪伴成亮點

由知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）主辦的「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，公布第22屆的10位得主名單 。這項全台最大的圓夢平台今年以「夢想並肩．永續同行」為核心精神，自去年10月開跑以來，共吸引了高達626件的夢想提案，一舉刷新近8年來的收件紀錄 。

本屆得主的計畫範疇展現出極具跨度的社會影響力，從守護四億年歷史的活化石「鱟」、運用AI科技引領傳統畜牧業與生態監測轉型，到深耕長照陪伴與全齡教育，充分彰顯台灣夢想家與全球ESG永續趨勢接軌的強大行動力 。

今年的徵件數據顯示，攸關社會關懷的「社會永續」類別占比高達六成二，其中又以回應優質教育、建構全方位陪伴網絡的提案最為蓬勃 。像是文國士發起的「萬8計畫」致力穩定育幼院第一線照顧者的身心 ；李盈萱則為離鄉求學的僑生啟動引路計畫 ；曾荃鈺與林彥光也分別在運動員職涯轉型與偏鄉天文教育上付出心力 。

此外，本屆得主還精準融合了數位硬實力與高齡照護需求，例如王雪珮針對高齡吞嚥障礙長輩建立生活實踐照護模式 ；吳思儒開發「蛙抵家」AI聲紋辨識系統落實全民生態監測 ；獸醫師黃筱君更引進丹麥智慧畜牧經驗，透過AI智慧管理豬隻健康，成功幫傳統經濟畜牧業開創出減廢永續的新出路 。

這份改變社會的動能，最動人的關鍵往往源自於夢想家們十幾年如一日的堅韌與不懈。本屆環境永續類的得主楊明哲，深耕二十多年將宮廟文化與海洋保育串連 ；而高齡70歲的夢想家賴茂勝，則透過廢棄物循環技術在彰化農村建立固碳永續農耕的示範據點，展現跨世代守護土地的極致熱情 。

帝亞吉歐臺灣公共事務部總監管懷揚感性地觀察到，本屆得主中不僅有人連續投入多屆，更有高齡長者勇敢逐夢，真正實踐了計畫從20歲做夢到100歲的精神，這份不懈的堅持就是溫潤臺灣轉型最美好的動力 。

22年來，帝亞吉歐在臺灣累計挹注了超過兩億元的圓夢獎金，成功支持246個夢想開花結果 。帝亞吉歐臺灣總經理梁殷禎強調，這項計畫如今已發展為串連臺灣影響力的重要生態系，未來除了持續透過「夢想資助學院」在各地培育具備數位實力與永續思維的餐飲業新生代人才、實踐多元共融外，也將串聯更多跨界力量，讓每一道微小的夢想光芒，都能成為穩定並推動臺灣社會前進的堅實力量 。

英國在台辦事處副代表艾巍（Wayne Ives）樂見英國企業積極回饋在地，為社會帶來正向影響。圖／帝亞吉歐提供

帝亞吉歐感謝長期支持KEEP WALKING夢想資助計畫的貴賓，包含來自產官學界的評審專家、商會及企業界代表、還有夢想資助學院學界代表等共同於頒獎典禮合影留念。圖／帝亞吉歐提供

教育部青年發展署副署長諶亦聰出席第 22 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫頒獎典禮，肯定企業長期投入並展現「多元與包容」的精神。圖／帝亞吉歐提供

第22屆KEEP WALKING夢想資助計畫今舉辦頒獎典禮，10位得主透過夢想回應社會、經濟與環境等三大面向的永續議題。圖／帝亞吉歐提供