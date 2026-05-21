食藥署監測蔬果農產品農藥殘留 67件違規

食藥署今天公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，多家人氣商家所販售或使用的蔬果農產品被檢出農藥殘留超標，計有67件違規產品，目前開罰新台幣55萬元。

為維護消費者食用生鮮蔬果安全，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，今天公布1至2月監測結果。

食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴媒體，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽樣方式，這次共抽樣582件農產品加強監測，檢驗結果515件符合規定、合格率88.5%。

至於67件違規產品中，魏任廷說明，42件移請農政單位處辦，16件依食安法裁處共55萬元，9件由地方政府衛生局處辦中。

違規產品遍及全台各大通路，其中包括不少知名店家，被檢出農藥殘留超標。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果以水沖洗後，再去皮食用。