入夏腸病毒流行…新生兒醫學會：接種71型疫苗切勿求快 2劑間隔56天

每逢夏季腸病毒常進入流行期，台灣雖多年未見腸病毒中最容易引發重症的71型，但疾管署統計，越南71型腸病毒疫情嚴峻，中國、日本及香港也在上升中。台灣新生兒科醫學會提醒，嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗切勿「因求快而縮短時程」，應維持2劑間隔56天的黃金間隔，且2歲以下幼兒必須在1年後補打第3劑追加劑，才能轉化為深層記憶，提供5年以上的長期保護力。

疾管署統計，第19周門急診就診達4533人次，較前1周大幅上升11.2%，近期實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及D68型，且鄰近的越南、中國、日本及香港疫情皆嚴峻。今年國內已累計4例腸病毒感染併發重症病例，包含2例D68型，克沙奇 A4型及A16型各1例，其中1例死亡個案感染克沙奇A4型。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，台灣雖多年未見腸病毒71型，不過國外疫情嚴峻，現今世界往來交流頻繁，容易帶來台灣造成感染，且以6個月至6歲的兒童感染最容易重症，且目前未有相關藥物可以直接治療，因此施打疫苗是最有效方式。

針對家長最困惑的「施打劑量與年齡差異」，台灣新生兒科醫學會提供接種指南：

• 2歲至未滿6歲幼兒：由於免疫系統發展較成熟，只需完整接種基礎劑2劑（兩劑間隔56天），即可獲得5年以上的保護力。

• 2個月至未滿2歲嬰幼兒：因免疫系統尚在發育階段，打2劑基礎劑不夠，醫學會強調，必須在第1劑後的一年「補上第3劑追加劑」，才能成功將短期記憶轉化為深層記憶，將保護力延長至5年以上。

台灣新生兒科醫學會表示，包含5合1、肺炎鏈球菌等嬰幼兒常規疫苗，基礎劑之間皆需間隔至少2個月（56天）。臨床數據證實，腸病毒71型疫苗若維持56天間隔，身體有充足時間生成，抗體濃度與精準度，明顯高於僅間隔28天的匆忙模式；若過早追加，長期免疫記憶尚未轉換完成，保護力恐僅能維持1年。

台灣新生兒科醫學會提醒，家長可善用兒童健康手冊中的「黃卡」，在每次看診前確認月齡，並在每次接種後確實記錄下一劑的預定日期，精準掌握黃金接種時程。