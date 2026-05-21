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手機就能加值、買1200月票 悠遊卡主打二代卡七月換新

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司推出不少聯名IP造型卡，每次推出都會造成搶購。記者邱書昱／攝影
悠遊卡公司推出不少聯名IP造型卡，每次推出都會造成搶購。記者邱書昱／攝影

悠遊卡公司近年陸續推二代卡，北市府也隨著敬老卡擴增使用範圍，將於七月起全面換發為二代卡。北市交通委員會今赴公司聽取二代卡使用狀況，包含未來在1200加值上，就能直接以手機替卡片加值，另外，企業如何應用於減碳等也會納入考量，議員也提醒避免影響發卡量。

使用悠遊卡進出捷運站或搭乘公車時，最怕就是餘額不足。又或者加值1200定期票月時，必須要到捷運站點加值。悠遊卡公司介紹，現在二代卡就是透過NFC，讓手機就是悠遊卡儲值機功能，除了1200定期票之外，市府敬老禮金也能夠透過二代卡，在家就能領取。

悠遊卡公司說，目前北市國小到大學的學生卡都逐步換成二代卡，去年與輔仁大學百年校慶推出二代卡運用，從宿舍門禁、冷氣儲值等小額支付都能運用。現行每日約有800多萬筆交易資料，由於卡別的不同，也能以數位化呈現生活場場域及消費習慣。

同時，二代卡也結合每筆交通扣款資料、進出站點等，以科學化統計出企業員工的通勤、商務旅行的碳排量。悠遊卡公司說明，相關的碳排放數據，會以環境部的碳排足跡或像是北捷拿到碳足跡標章認證的數據來驗算。

悠遊卡公司也展示2023年首間簽約的公司來看，每個月員工使用大眾運輸的量能，「有些業者會透過活動、獎金，鼓勵員工搭乘大眾運輸，就能從數據看見綠運具的轉換率，企業也能將數據列為報表等。」

交通委員會第一召集人李明賢、侯漢廷、柳采葳也到場視察，同時也體驗近期悠遊卡公司在北捷特定站點商圈，推出的訂製悠遊卡，只要透過上傳照片，不到數分鐘就能列印出獨特悠遊卡。他們也提醒注意悠遊卡的發行量。

悠遊卡公司說明，實體卡部分與不同IP品牌合作，限量銷售也創造話題性，包含知名寶可夢、蠟筆小新等，近期也有和台灣在地公廟，製作成虎爺造型或平安符悠遊卡，送禮之外，也有不少觀光客會購買作為伴手禮帶回國。

北市議會交通委員會議員赴悠遊卡公司考察。記者邱書昱／攝影
北市議會交通委員會議員赴悠遊卡公司考察。記者邱書昱／攝影

交通委員會第一召集人李明賢、侯漢廷、柳采葳視察時也提到，在推行之下也要留意悠遊卡的發卡量。記者邱書昱／攝影
交通委員會第一召集人李明賢、侯漢廷、柳采葳視察時也提到，在推行之下也要留意悠遊卡的發卡量。記者邱書昱／攝影

北捷 悠遊卡 北市府

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