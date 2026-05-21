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男生才剛開始就結束了？不想再當爛砲兵 醫揭4秘訣：九淺一深很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。示意圖／ingimage
不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。示意圖／ingimage

不少男性都有性行為時間太短、太快射精的困擾。泌尿科醫師戴定恩表示，早洩在臨床上相當常見，可能與壓力、焦慮、荷爾蒙或神經敏感等因素有關，若想改善持久度，除了了解原因，也可以從節奏控制、生活習慣與訓練開始調整。

戴定恩近日在臉書拍片分享，不少男性常覺得「還沒開始多久，就結束了」，但這並不是少數人才會遇到的問題，重點是持久度其實可以訓練，也有機會改善。

他指出，想避免太快結束，第一步是「放輕鬆」。如果一開始就太急、太緊張，身體很容易更快進入失控狀態，因此學會穩定情緒、不要一開始就全力衝刺，相當重要。

第二招則是控制節奏。戴定恩提到，「九淺一深」很重要，因為一開始刺激若太強、太快，反而容易很快「繳械」。適時放慢、停頓，比一路加速更有助於延長時間。

此外，他也提醒，吃好、睡好同樣是基本功。充足睡眠與良好體力有助於維持身體狀態，平時也可適度攝取富含鋅、維生素、礦物質的食物，例如牡蠣、核桃、香蕉等，作為日常飲食調整的一部分。

戴定恩建議，男性可以練習凱格爾運動，透過收縮骨盆底肌肉，提升控制力。他指出，早洩原因可能包含心理壓力、焦慮，也可能涉及荷爾蒙失衡、神經過度敏感等生理因素，若狀況長期困擾生活，仍建議尋求專業醫師評估，找出適合自己的改善方式。

另外，性學博士許藍方提到，不包含前戲，從陰莖放入陰道之後，最理想的性愛時間是7-13分鐘。因此她呼籲眾多男性「不要再糾結分鐘數」，這僅是參考數字並非鐵則。

早洩 性行為

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