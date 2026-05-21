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食藥署抽驗Lopia草莓農藥超標、石二鍋油菜有芬普尼 供應商挨罰12萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
本次「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」依過去違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣共582件農產品加強檢測，檢驗結果共515件符合規定，合格率為88.5%；另從其他市售蔬果中隨機選取125件樣品，檢驗結果均符合規定。圖／食藥署提供
本次「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」依過去違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣共582件農產品加強檢測，檢驗結果共515件符合規定，合格率為88.5%；另從其他市售蔬果中隨機選取125件樣品，檢驗結果均符合規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布農藥超標業者，石二鍋油菜、錢都茼蒿菜均被檢出農藥超標，移交農政機關調查處理，知名日本超商Lopia草莓被檢出農藥超標，衛政單位循線追溯其供應商夢多貿易股份有限公司台灣分公司，並重罰12萬元，為本次罰鍰額度最高者。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，夢多公司依法需辦理自主檢驗，仍輸入販售農藥殘留超標的草莓，地方衛生局為此加倍裁罰。

衛政單位在Lopia於高雄市左營區漢神巨蛋分店，抽驗出販售的草莓，農藥福賽絕殘留0.02ppm，魏任廷指出，福賽絕依規定為不得檢出的農藥品項，啟動跨縣市溯源追查，發現該批草莓由日商「夢多貿易股份有限公司」台灣分公司進口，可依「食安法」開罰6萬元以上罰鍰，台北市政府衛生局綜合評估相關情節後，決定重罰12萬元，為本次公告不合格業者中，罰鍰最重者。

魏任廷說明，夢多貿易股份有限公司為法規要求需辦理自主檢驗的業者對象，且自主檢驗項目涵蓋農藥殘留，卻容許殘留農藥超過容許量標準的日本草莓輸入、販售，因此加重裁罰。

桃園市政府衛生局於知名餐飲業者「金色三麥股份有限公司中壢店」抽驗發現奇異果農藥撲滅寧殘留達0.07ppm，魏任廷說，撲滅寧雖可用於部分作物，但目前未核准用於奇異果，本案有多層銷售情況，目前衛生局尚在逐層溯源，將盡快釐清該批奇異果供應來源，並進行後續裁罰。

石二鍋業者「群品餐飲股份有限公司」，台南新營三民店，被衛生單位揪出食材油菜，農藥芬普尼殘留0.016ppm、百利普分殘留0.05ppm，這兩項農藥依規定均不可用於油菜。魏任廷說，經跨縣市溯源調查，已鎖定作物生產者，移交農政機關調查裁處。

位於台北市大安區光復南路72巷的錢都日式涮涮鍋，業者名稱為「吉創小吃店」，食材茼蒿遭衛生單位檢出，農藥普克利殘留0.03ppm，依規定農藥普克利不可用於茼蒿。魏任廷指出，目前已溯源至生產種植者，移交農政機關針對用藥行為人進行管理。

魏任廷指出，本次「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」依過去違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣共582件農產品加強檢測，檢驗結果共515件符合規定，合格率為88.5%；另從其他市售蔬果中隨機選取125件樣品，檢驗結果均符合規定，檢驗結果顯示，以精準抽驗方式，可有效揪出不合格樣品，提升食安管理成效。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

草莓 超標 芬普尼

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