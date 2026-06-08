「AI KITCHEN」是什麼？一分鐘測出你的「料理人格」，解鎖專屬智慧廚房新生活

你的理想AI廚房，現在就能測出來

立即測驗，測出你的料理人格

AI時代，科技正逐步改變生活的每個細節，從通訊、交通到居家空間，都開始朝向更智慧、更貼近需求的方向進化。而每天陪伴家人三餐的廚房，也不再只是料理空間，而是影響生活品質與幸福感的重要場域。

當AI走進廚房，會為生活帶來什麼改變？

SAKURA 特別推出趣味互動測驗，只要短短一分鐘，就能測出你是哪一種廚房使用者。你是講求效率的「效率控」、重視家人健康的「守護型」，還是希望越輕鬆越好的「懶人型」？

透過簡單測驗，不只能發現自己在料理過程中的隱藏痛點與生活需求，也能更了解適合自己的 AI KITCHEN 智慧廚房體驗。從料理、洗滌到收納，讓科技真正協助日常，讓下廚變得更輕鬆，也讓家的幸福感更加完整。

櫻花推出AI智慧廚房 ，幫助消費者打造真正適合自己的AI KITCHEN。 圖／櫻花 提供

AI KITCHEN是什麼？從科技升級進化成更懂你的生活助手

AI KITCHEN不只是家電科技升級，更是一種重新思考廚房生活的方式。他會依照不同家庭的料理習慣、使用情境與料理需求，主動提供更貼近日常的智慧協助。

SAKURA以台灣超過73%的家庭滲透率、累積逾700萬用戶的數據資料，以及45萬筆廚房設計經驗為基礎，建立龐大的生活與料理數據資料庫，透過對「人如何料理、如何生活」的長期觀察，讓AI不只是控制設備，而是能更理解使用需求，提供更直覺、更省心的使用體驗。

在 SAKURA AI KITCHEN 背後，PREVU 更扮演著核心智慧技術角色。PREVU 不只是單一功能，而是一套結合大數據資料庫、感測、預判與智慧調節的智慧核心，讓廚房具備「會看、會想、會做」的能力。從感測鍋內溫度、判斷料理狀態，到自動調整火力、風量與洗程設定，PREVU 會依照不同料理情境，主動提供更合適的協助，減少反覆操作與顧火負擔。

全新打造的 SAKURA AI KITCHEN，進一步將PREVU技術導入空間規劃與設備整合之中。即使在有限坪數的小宅空間裡，也能透過智慧動線、設備連動與收納規劃，實現「小廚房、大智慧」的生活體驗。讓科技不只是功能升級，而是真正融入日常，讓每一次料理都更有效率、更安心，也更貼近現代家庭的生活節奏。

SAKURA AI KITCHEN讓AI學習人們的料理行為與生活習慣，提供更貼近需求的便利解方。 圖／櫻花 提供

從料理到清潔，AI廚房兼具「效率、安全、美感」

走進SAKURA AI KITCHEN，讓人最有感的，不只是科技感，而是每一個使用細節都變得更加順手。在料理前與備料過程中，「AI智能感應龍頭」可即時監測水溫，搭配多段出水與伸縮設計，單手就能完成切換，減少備料時反覆操作的不便。；想喝水時，「AI廚下RO雙溫淨熱飲」整合淨水與熱飲功能，無論冷熱飲用需求，都能一鍵快速完成；透過AI零陳水設計，也確保每一口飲用水都更加新鮮安心。

真正開始料理後，AI更成為效率與安全的好幫手。「AI變頻微波蒸烤箱」內建多道智慧料理模式，忙碌時也能輕鬆上桌；「AI智能雙口IH感應爐」結合油煙機智慧連動與火候控制，讓料理節奏更精準流暢。即使是傳統瓦斯爐，也因PREVU技術而進化，「AI智能雙旋火智控檯面爐」具備定時熄火、溫控調節與乾燒防護，有效降低忘記關火的風險，讓忙碌主婦和高齡長輩都能安心料理；搭配「AI風控除油煙機」，還能依照料理溫度自動調整風量，在維持空氣清新的同時，也降低噪音干擾。

料理結束後，AI 也進一步減輕清潔負擔。「AI全嵌式自動開門洗碗機」透過PREVU技術進行智慧感測與高溫洗淨，，自動調整洗程與乾燥模式，並搭配72小時自動換氣設計，減少潮濕與異味問題，讓餐具長時間放置依然維持潔淨。

而在收納設計上，「AI感應閘門櫃」與「AI智能升降烘碗機」透過感應開啟、自動升降等設計，讓高處收納與物品拿取更加省力，也讓整體空間維持俐落有序，打造真正舒適、好整理的智慧廚房體驗。

AI廚房兼具效率、安全、美感，滿足各式廚房使用者的需求。 圖／櫻花 提供

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