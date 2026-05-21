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鴿子滿天飛釀禍！飛機修護員遭禽蟎入侵 專挑「這2部位」吸血

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飛機修護員，因身上突然出現大量奇癢無比的紅色丘疹前往皮膚科求診，沒想到竟是遭到「禽蟎」叮咬。 示意圖／AI生成
一名飛機修護員，因身上突然出現大量奇癢無比的紅色丘疹前往皮膚科求診，沒想到竟是遭到「禽蟎」叮咬。 示意圖／AI生成

一名在機場停機坪工作的年輕飛機修護員，因身上突然出現大量奇癢無比的紅色丘疹前往皮膚科求診，沒想到竟是遭到「禽蟎（Bird mites）」叮咬，引發網友熱議。

皮膚科醫師吳仁欽在臉書分享案例指出，這名年輕男子近3天來，腋下與鼠蹊部突然冒出許多紅色丘疹，且癢到難以忍受。不過，在檢查後發現，患者其他身體部位幾乎沒有症狀，只有皮膚皺摺與較悶熱的地方明顯受害，研判為典型的「禽蟎叮咬皮膚炎」。

吳仁欽指出，機場停機坪與飛機維修棚多屬半開放式空間，加上機棚頂端、空橋結構等處常有鴿子聚集，使整體環境容易成為禽蟎滋生與擴散的溫床，成為「禽蟎地獄」。雖然維修人員未必直接接觸鳥巢，但禽蟎仍可能隨著鴿子拍翅、羽毛掉落，或透過風向與建築結構四處移動，進而入侵作業區域。

吳仁欽進一步說明，禽蟎體型極小、肉眼難以察覺，常在人體流汗或工作時趁隙鑽入衣物縫隙，尤其偏好腋下、鼠蹊部等體溫較高且衣物包覆的部位吸血，因此患者往往會出現局部密集紅疹與劇烈搔癢。

他也提到，這類情況在靠近鴿子聚集區的工作環境並不少見，不少地勤或戶外工作者都曾受害，甚至有人形容「癢到想瘋掉」。

針對禽蟎的預防與處理方式，吳仁欽也整理4項建議，包括：避免鳥類在建築物周邊築巢，特別是窗戶、陽台或冷氣機外殼，以免禽蟎隨風或沿建物縫隙進入室內；避免衣物長時間晾曬於戶外減少鳥類直接接觸衣物造成污染；以及透過高溫清洗與烘乾衣物（必要時以密封塑膠袋曝曬日照），以有效降低禽蟎存活機率。

飛機修護員是航空產業中負責確保飛機適航安全的關鍵專業人員，主要工作涵蓋機體結構、發動機及航電系統的檢測與維修，工作環境多為高風險且需高度專業判斷。

鴿子 機場 飛機

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