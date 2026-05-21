快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

身高縮水「4公分」別以為是正常老化 醫師：恐是「這疾病」作祟

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊。示意圖。圖／AI生成。
若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊。示意圖。圖／AI生成。

「駝背、變矮、腰痠背痛，不一定只是老化。」雙和醫院骨科主治醫師劉郁欣說，骨質疏鬆被稱為「沉默殺手」，早期往往沒有明顯症狀，許多人直到跌倒骨折才驚覺骨量早已嚴重流失。若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊，應及早就醫檢查。

除了高血壓、高血脂與高血糖等「三高」，醫界近年也提醒民眾注意「一低」，也就是骨質密度低。劉郁欣指出，人體骨量約在20至30歲達到高峰，之後便會逐漸流失，若流失過多，骨骼會變得像蜂窩般充滿孔隙，導致骨頭脆弱、容易骨折。

根據國健署「國民營養健康狀況變遷調查」，國內65歲以上長者中，每7人就有1人有骨質疏鬆問題，其中女性比例高於男性，且隨年齡增加而上升。劉郁欣表示，許多長輩誤以為「變矮」只是自然老化，但實際上可能是脊椎骨因骨鬆產生壓迫性骨折，若未及時治療，未來跌倒骨折風險恐大幅增加。

她提醒，骨鬆常見症狀包括駝背、身高縮水，以及不明原因疼痛，尤其脊椎、髖部、上臂與手腕等部位特別容易骨折。民眾可透過脊椎Ｘ光、雙能量Ｘ光吸收儀（DXA）或超音波骨密檢查（QUS）評估骨質密度；若骨密度Ｔ值介於-1到-2.5為「骨質不足」，低於-2.5則屬「骨質疏鬆」。

劉郁欣說，「骨本」不是老了才開始存，預防骨鬆應從年輕時做起。除均衡飲食、補充足夠鈣質與維生素Ｄ，也應適度曬太陽、進行荷重運動、避免抽菸與久坐，才能延緩骨量流失。

雙和醫院自112年起推動「骨骼優化計畫」，針對女性60歲以上、男性70歲以上，以及50歲後曾因跌倒骨折的高風險族群，提供骨鬆篩檢與衛教，希望及早找出高危險族群，降低骨折風險。

對已罹患骨質疏鬆的患者，除了藥物與營養補充外，更重要的是避免跌倒。劉郁欣建議，居家環境應保持明亮、浴廁加裝防滑墊與扶手，同時維持肌力與關節靈活度，才能降低跌倒與骨折風險。

骨鬆 骨質疏鬆

延伸閱讀

乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

老人防跌 汐止健康促進協會結合3里辦骨鬆講座

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

洪金寶也受惠！「糞便變黃金」救了56歲血便男 醫曝逆轉關鍵

相關新聞

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，計程車質疑此舉涉及違法。交通部今表示，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運，為違規經營且載客，可依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。

統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討

115年3-4月期統一發票將在5月25日電視直播開獎，共計開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

洪金寶也受惠！「糞便變黃金」救了56歲血便男 醫曝逆轉關鍵

74歲港星洪金寶傳出靠「糞菌移植」重獲健康，台中榮總今發表一項成功案例，56歲林男臥床逾30年，因反覆感染長期使用抗生素，導致腸道菌叢失衡，忍受長達10個月腹瀉與血便的痛苦，經接受「糞菌移植」，僅4天便恢復正常排便，重拾乾爽生活。

身高縮水「4公分」別以為是正常老化 醫師：恐是「這疾病」作祟

「駝背、變矮、腰痠背痛，不一定只是老化。」雙和醫院骨科主治醫師劉郁欣說，骨質疏鬆被稱為「沉默殺手」，早期往往沒有明顯症狀，許多人直到跌倒骨折才驚覺骨量早已嚴重流失。若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊，應及早就醫檢查。

8旬嬤膝關節磨到變形 玻尿酸也救不了 她靠「這手術」擺脫輪椅族

80多歲林姓阿嬤長年飽受退化性膝關節炎所苦，近半年來右膝反覆腫脹、疼痛，尤其上下樓梯、從椅子起身時更是寸步難行，外出甚至得靠輪椅代步。原本個性開朗的她，也因擔心拖累家人，逐漸減少外出與社交，生活品質大受影響。

入夏腸病毒流行 新生兒醫學會：接種71型疫苗切勿求快 2劑間隔56天

每逢夏季腸病毒常進入流行期，台灣雖多年未見腸病毒中最容易引發重症的71型，但疾管署統計，越南71型腸病毒疫情嚴峻，中國、日本及香港也在上升中。台灣新生兒科醫學會提醒，嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗切勿「因求快而縮短時程」，應維持2劑間隔56天的黃金間隔，且2歲以下幼兒必須在1年後補打第3劑追加劑，才能轉化為深層記憶，提供5年以上的長期保護力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。