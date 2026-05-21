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統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討
115年3-4月期統一發票將在5月25日電視直播開獎，共計開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。
二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年6月6日至115年9月7日。
財政部4月曾在臉書「公開尋人」，114年11-12月期發票有6張千萬元獎金沒人領，今年5月5日後已充公歸國庫！立委日前質詢表示，自民國100年增設千萬元特別獎以來，已開出的1250張大獎中，有304張未兌領，要求財政部重新檢討獎項結構，提升民眾兌獎意願，財長允諾將檢討獎項配置與規畫。
目前獎項配置，115年1-6月期統一發票除了維持現行開獎組數外，雲端發票專屬獎500元獎每期增開70萬組，從315萬組加碼到385萬組。
今年上半年，每期將會開出1,000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎方面，100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，500元獎385萬組。
隨著訂閱制經濟盛行，Apple、Google、Netflix等境外電商均已在台開立雲端發票，但多以註冊E-mail作為載具，若未完成歸戶，恐錯失中獎通知。民眾可下載統一發票兌獎APP，完成手機條碼及跨境電商電子郵件載具歸戶，並設定領獎帳戶，即可自動對獎、即時領獎，確保不漏接任何中獎機會。
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