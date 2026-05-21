統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討

每逢夏季腸病毒常進入流行期，台灣雖多年未見腸病毒中最容易引發重症的71型，但疾管署統計，越南71型腸病毒疫情嚴峻，中國、日本及香港也在上升中。台灣新生兒科醫學會提醒，嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗切勿「因求快而縮短時程」，應維持2劑間隔56天的黃金間隔，且2歲以下幼兒必須在1年後補打第3劑追加劑，才能轉化為深層記憶，提供5年以上的長期保護力。

2026-05-21 15:05