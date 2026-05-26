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逆境加碼升級精品場館，阿基里斯引領健身新時代

文／ 黃奕傑

李亭瑢用心做好每個細節，創造想讓人走進來的空間。 攝影／林貝
李亭瑢用心做好每個細節，創造想讓人走進來的空間。 攝影／林貝

台灣健身風氣盛行，從傳統健身房、私人教練課，到小型工作室與大型開放式場館，消費者對運動空間的期待，不再只是「有器材可以練」而已。歷經疫情衝擊、健身產業洗牌，以及大型連鎖健身房倒閉，引發的消費信任危機，如何讓會員重新走進場館、願意停留，成為必須面對的新課題。Achilles阿基里斯健身房2.0，正是在這樣的產業背景下，讓硬體升級、打造空間氛圍與穩健經營，回應市場變化，與消費的期待。

回顧品牌起點，董事長李亭瑢表示，她與夥伴都非常熱愛運動，幾乎天天待在健身房，也希望能做與健身相關的事業。2015年底租下一處租金相對便宜的防空避難室，從簡單器材開始，讓朋友、教練與斜槓工作者一起使用場地，逐步累積出品牌雛形。

阿基里斯健身房2.0，由一群熱愛運動，也具有專練教練證的夥伴們共同創辦。 攝影／林貝
阿基里斯健身房2.0，由一群熱愛運動，也具有專練教練證的夥伴們共同創辦。 攝影／林貝

從地下室起家，到後來陸續經營工作室型態，一路走來並非沒有挑戰。早期工作室多位於住宅區或社區周邊，健身產生的震動與噪音，確實容易影響鄰居，也讓團隊在經營上面臨不少協調壓力。正因如此決定轉型，朝大型、開放式健身場館發展，不再停留在小型工作室模式。

然而轉型後不久，健身產業就迎來疫情考驗，場館被迫停業，營收驟減，解封時間未知，對健身房來說是巨大壓力。李亭瑢形容，疫情是一場市場洗牌，自己也曾一度以為會被淘汰。當時團隊不只要面對租金、成本與營運壓力，也要照顧跟著品牌多年的員工。她坦言，放棄其實最簡單，但想想員工、客戶、系統、諸多廠商、房租合約，都是自己的責任和承諾，就只好忍痛繼續撐下去。

阿基里斯健身房2.0，全新升級、全新體驗。 圖／阿基里斯健身房提供
阿基里斯健身房2.0，全新升級、全新體驗。 圖／阿基里斯健身房提供

能挺過疫情，除了熱愛健身，更關鍵的是穩健財務，阿基里斯經營相對保守，也讓品牌有機會，成為疫情後留下來的「倖存者」。但團隊也清楚，存活只是第一步，若不持續轉型，仍可能被市場淘汰。

疫情後的消費者運動習慣改變，居家運動與戶外運動一度成為趨勢，再加上部分人對密閉空間仍有疑慮，健身房必須重新找回吸引力，李亭瑢一直把自己放在消費者的位置思考：如果自己是會員，什麼樣的空間會讓人想走進來？什麼樣的環境會讓人願意留下？

李亭瑢把自己視為消費者，成功建立品牌信任和黏著度。 圖／阿基里斯健身房提供
李亭瑢把自己視為消費者，成功建立品牌信任和黏著度。 圖／阿基里斯健身房提供

這次升級最大亮點，將原有器材全面汰換。李亭瑢形容，過去那些曾經花費心力與成本添購的器材，如今回頭看已成為「時代的眼淚」。若真的有心長久經營，就必須讓舊設備退場，阿基里斯2.0花費破千萬，導入更高階、更具質感與科技感的器材，選用熱銷全球80多國，國際知名精品級、有氧與力量訓練設備品牌Intenza，也同步更新廁所、置物櫃、感應鎖等細節，希望讓會員從進門開始，就感受到場館的改變。

場館全面選用，國際知名精品級、訓練設備品牌Intenza。 圖／阿基里斯健身房提供
場館全面選用，國際知名精品級、訓練設備品牌Intenza。 圖／阿基里斯健身房提供

有了更好的環境與設備，但近年健身產業負面新聞與消費糾紛頻傳，李亭瑢其實並不擔心，認為重建信任和黏著度，靠的是親自體驗過後的口耳相傳，只要把關好每個服務體驗細節，客人自然就會上門，包含退費、爭議處理、會員權益，都必須透明且完善。她強調品牌面對糾紛時，態度要果斷，也要站在消費者立場處理。

對於未來是否擴張加盟或展店，李亭瑢則持保留態度。她表示，自己並不追求快速複製或成為最大品牌，而是希望把單一場館做到最好，讓會員覺得「應該要來」。她跨足多項產業，但無論是健身房、餐飲或酒業，核心概念都是：「管理大方向數據及滾動式調整細節的累積佔70%，其餘30％就是跟專業的人合作，並把自己視為消費者、身歷其境體驗」。

李亭瑢走過疫情產業低潮，逐漸轉型不被市場淘汰。 攝影／林貝
李亭瑢走過疫情產業低潮，逐漸轉型不被市場淘汰。 攝影／林貝

從防空避難室裡的簡易器材，到如今重新升級的健身房2.0，阿基里斯走過疫情與產業震盪，也在市場變化中重新定位自己。李亭瑢說，她的經營理念很簡單，就是「細節是最貴和最沒有CP值的地方，但也是客戶最能感受到的部分，我們擅長把細節做好」。要讓健身成為一種生活體驗，希望打造的不只是運動空間，而是一個讓人願意走進來、留下來，並重新定義自己和運動日常的關聯性。

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