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賴政府推「讓民眾少生病」 醫界肯定預防醫學藍圖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫界對於賴清德總統上任後積極推動「健康台灣」，予以正面肯定。本報資料照片
醫界對於賴清德總統上任後積極推動「健康台灣」，予以正面肯定。本報資料照片

「醫療最重要的，不只是治療，而是讓民眾不要生病。」隨著台灣邁入超高齡社會、少子化危機加劇，賴清德總統上任後積極推動「健康台灣」，強調從預防醫學、兒少照護到長照體系，包括癌症治療三箭、888三高防治、長照3.0等，全力打造「全齡健康照護網」，醫界予以肯定。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事張甫軒表示，賴總統本身是醫師，對健保制度、醫療資源與預防醫學的重要性有深刻理解，近來頻繁召開健康政策論壇，就是希望「讓國人少生病、晚生病、增加健康餘命」，進一步減輕健保與醫療體系負擔。

張甫軒指出，台灣健保制度長年被譽為全球最成功的醫療制度之一，但隨著高齡化、慢性病人口攀升，健保財務壓力持續增加，因此政府近年逐漸將政策重心從「治療醫學」轉向「預防醫學」，希望透過疾病預防、健康促進與早期介入，降低重症與慢性病發生率。

張甫軒說，賴政府近來持續透過跨領域論壇與專家會議，討論如何將預防醫學概念落實到各科別與不同年齡層，「不只是生病後治療，而是讓民眾盡量不要進到醫院、不要使用到健保資源」，這也是未來健康台灣的重要方向。

政府近年積極推動三高防治、癌症篩檢、慢性病管理與健康促進政策，背後核心思維，就是希望降低未來心肌梗塞、腦中風、腎衰竭等重大疾病發生率。例如高血壓、糖尿病若能提早控制，後續就能減少重症與長期照護需求，對民眾健康與健保財務都具有長遠效益。

除了預防醫學，少子化問題也是政府近年重點政策之一。張甫軒表示，台灣出生率持續探底，政府也意識到「民眾不敢生、不願生」，背後涉及龐大育兒與照護壓力，因此近年持續擴大托育補助、育兒津貼與兒童醫療照護政策，希望降低家庭負擔。

其中，人工生殖補助政策更成為近年焦點。張甫軒說，不孕症在台灣相當普遍，許多家庭需要透過試管嬰兒療程協助生育，政府近年已推動試管嬰兒補助政策，未來也期待朝「3.0版本」升級，擴大補助金額與資源，幫助更多有需求家庭完成生育計畫。

面對高齡化浪潮，政府也同步強化長照與高齡照護政策。張甫軒表示，台灣老年人口快速增加，未來如何讓長者「健康老化」與「在地安老」，將是醫療與社福體系重大挑戰。包括長照3.0、住宿型機構、社區照護與安養資源，都是政府目前持續規畫的重要方向。

張甫軒強調，健康政策不可能短時間內立刻看到成果，但若能長期穩定推動，未來10年、20年後，民眾將能明顯感受到國人健康狀況改善。未來如何持續整合醫療、社福與公共衛生資源，並兼顧健保永續，將成為「健康台灣」政策能否真正落地的重要關鍵。

長照 賴清德 中華民國

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