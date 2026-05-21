一顆破300元紫米飯糰爆紅美國！台灣品牌出海的三大生存真相

撰文＝陳煥橙

2026年4月30日，加州一家台式餐廳「義美（Yi Mei）」的紫米飯糰，因為美國美食部落客Chef Danny的一支開箱影片在TikTok爆紅。但我看到這支影片的時候，第一個反應不是驚訝，是「這家店，我認識。」（編按：根據《Los Angeles Times》2013年的餐廳報導，位於美國加州的「義美Yi Mei」台式早餐店，由台灣移民家庭經營，販售台式早餐為核心，並非台灣義美食品的海外品牌。）

當年我外派美國工作期間，義美就是我在洛杉磯的固定早餐點之一。紫米飯糰、豆漿、蘿蔔糕加蛋是我最常點的組合。對許多旅居南加州的台灣人來說，這家店根本不是「網紅店」，是解鄉愁的日常根據地。

而現在，這家我去了無數次、店裡幾乎都是亞裔面孔的台式早餐店，因為一支影片，開始出現大量非亞裔顧客排隊朝聖。連飾演漫威《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕都親自到店購買。

一顆紫米飯糰基礎售價6.5美元，加上油條、香腸、肉鬆、荷包蛋等配料後，總價10.25美元（折合新台幣322元），是台灣同樣份量飯糰的3倍以上。台灣網友看到價格的第一反應是「也太貴了吧」。但我看到這則新聞的反應是：「這就是台灣餐飲出海的正解，終於被看見了。」

我做餐飲做了30年。從高雄拉斯菲加海鮮自助餐廳的服務生做起，後來歷經凱悅飯店、中泰賓館、TGI FRIDAY'S、瓦城泰統、翰林國際、起士公爵等集團要職，外派美國主導北美直營與加盟代理事業。當年我帶翰林品牌的直營落地舊金山、加盟代理拓展至加拿大、香港、中國、美國。回台後又陸續操盤了茶飲品牌進入墨西哥（已簽代理）、美國代理合約調整、馬來西亞與新加坡的跨國合作、越南市場的品牌輸出，以及近期日本市場的洽談。

每次有老闆來找我談「我想出海」，我第一句話從來不是市場分析、資金準備、人才團隊，而是這句：「你是要出去開店，還是要出去賺錢？」9成的老闆聽到這句會卡住。因為他們從來沒分清楚這兩件事。而那顆我以前花5、6塊美金吃過、現在賣到10塊還有非亞裔顧客排隊的紫米飯糰，剛好把答案攤在所有人面前。

第一件事：你出海的目的，是「品牌虛榮」還是「商業獲利」？

我先講清楚：這兩個目的都沒有錯。

但你必須在出發前對自己誠實：到底哪一個是你出海的主要動機？

如果是品牌虛榮：「我希望我的品牌看起來是國際品牌」、「我希望在投資人面前有跨國門市」、「我希望媒體有國際版面」，那你應該選精品直營點模式，把資源集中在一兩個指標城市，做形象不做規模，預期前3年虧損是必要的「品牌建設費」。

如果是商業獲利：「我要靠這個市場賺錢」、「我要建立可複製的海外收入結構」，那你應該選代理或加盟模式，借助當地夥伴的資源與通路，用授權金、權利金、原物料供應的方式收回成本。

這兩條路的現金流結構、團隊配置、KPI 設定全都不一樣。

加州那顆322元的紫米飯糰，做的是後者，它賣的不是「國際品牌形象」，它賣的是結結實實的早餐生意。一顆飯糰原價6.5美元，台灣本地同類產品大約90元，價差幾乎是3倍。在這個價差結構下，老闆每一顆飯糰都在賺錢，不是在虧錢做品牌。

這就是我說的「出去賺錢」。

我看過太多台灣品牌的悲劇是老闆心裡想要的是商業獲利，但實際做的是品牌虛榮的事；或者反過來，本來該慢慢做品牌的，卻急著用加盟收錢，結果加盟主品質失控，反而把台灣的品牌價值也拖累。

第一個判斷題，請你出海前問自己100遍。

第二件事：直營、加盟、代理——你選的不是「模式」，是「風險誰扛」

我把翰林帶到舊金山的時候，選的是直營。

我和團隊在當地租店面、找供應商、聘員工、跑執照、做行銷——所有事情都自己來。我們學到了非常多，也付出了該付的代價。

直營的本質是：所有風險你自己扛，所有獲利也你自己拿。

當時做直營是對的選擇，因為我們需要在當地建立品牌認知、累積本地經驗、訓練出能管理海外點的人才。這些東西沒辦法用加盟金買到。

但走到2024年，我幫一個台灣茶飲品牌進入墨西哥市場的時候，我選的是代理。為什麼？

第一，這個品牌的階段不需要再「親自學市場」，可以靠當地代理商的經驗，用授權的方式快速進場。

第二，墨西哥對我們來說是新市場，文化、法規、消費習慣都需要時間理解。讓懂當地的人做當地的事，是最快也最便宜的路徑。

第三，我們手上同時有美國、日本、新加坡、馬來西亞等更需要直接投入的市場，資源該分配在哪裡，必須冷靜算清楚。

三種模式的本質差異很簡單：

1、直營：你扛全部風險，拿全部獲利，學全部經驗

2、加盟：加盟主扛開店風險，你拿授權金與系統管理費，但品質失控的風險很高

3、代理：代理商扛市場風險，你拿授權金與原物料供應利潤，但你會失去部分品牌主導權

沒有哪一種最好。只有「哪一種適合你現在的階段、現在的市場、現在的目標」。

我看過最痛的錯誤：一個品牌在台灣只有8家店，老闆就急著把美國市場「加盟出去」，結果3年後在當地有12家店、但品質參差不齊、客訴四起、台灣的品牌形象反過來被加盟亂象拖累。

這就是第二句話：海外不是台灣的延伸，是另一場全新的賭局。模式選錯，你連台灣的家當都會賠掉。

中段插曲：我親眼看見的「顧客結構翻轉」

寫到這裡，我必須回頭講一件我自己親眼看見的事。

當年我在洛杉磯吃義美的時候，店裡的顧客結構大概是這樣：8成是台灣或華裔移民，1成是亞洲其他地區的移民，剩下1成是被亞裔朋友帶來嚐鮮的非亞裔客人。

那是5年前的義美。

而現在的義美呢？根據新聞報導，非亞洲面孔的顧客大量湧入，許多人是看了Chef Danny的影片後特地前來朝聖。

這個顧客結構的翻轉，不是義美做了什麼了不起的行銷，他們連IG都沒怎麼經營。

是因為「Taiwanese breakfast」這個品類，終於跨過了當地非亞裔消費者的認知門檻。

為什麼會跨過去？

因為TikTok、IG這類視覺平台，把「異國美食的儀式感」推到了非亞裔消費者面前。紫米的顏色、飯糰被剖開時餡料噴發的瞬間、咬下去的口感——這些東西比任何文字描述都更能打動消費者。

我做了30年餐飲，這幾年我最深的體會是：台灣餐飲品牌出海的窗口，從沒像今天這麼大過。

社群把飲食文化的傳播速度推到歷史新高。一支TikTok影片可以做到5年前5000萬廣告預算做不到的事。對台灣品牌來說，這是過去從來沒有過的機會。

但機會永遠是給準備好的人。義美能在這波熱潮中站穩、出餐穩定、品質沒走鐘，是因為它在「沒紅的這20年」就把基本功練到位了。

第三件事：你的「品牌」在當地市場有什麼價值？

最後一件，也是台灣餐飲老闆最常掉進的坑。

「我們品牌在台灣很紅。」我聽過太多老闆這樣開場。我永遠回他們同一句：「在台灣紅，不等於在當地有競爭力。」

但反過來說，在台灣再平凡的產品，到了當地可能變成獨一無二的存在。那顆322元的紫米飯糰就是最好的證明。

在台灣，紫米飯糰是再普通不過的早餐，便利商店、早餐店、傳統市場到處都有。但對加州的當地消費者來說：

1、產品有當地市場沒有的差異化：紫米的口感與顏色、飯糰的形式、滿滿的鹹香配料組合，在美式早餐文化裡是「從來沒見過的東西」。

2、價格帶切入當地未被滿足的縫隙：10美元在美國當地是一份brunch的價位，但飯糰提供的飽足感與滿足感遠超同價位的美式餐點。

3、品牌故事在當地能引起共鳴：「Taiwanese breakfast culture」對美國的亞洲世代消費者具有強烈文化認同，又對非亞裔消費者帶來強烈異國新鮮感。

這三件事，那顆紫米飯糰一次擊中三個。

而這三件事，正是我這30年觀察台灣餐飲品牌出海的判準，真正能撐起一個品牌在當地生存的，必須是這三件事的其中至少一件。如果一個都沒有，你出海不是去開拓市場，是去送錢。

更重要的是，這三件事必須在當地市場驗證，不是在台灣的辦公室裡決定。

我幫一個茶飲品牌調整美國代理合約的時候，就是回到這個原點重新檢視：產品線是否需要在地化、價格帶是否要重新設定、品牌故事是否要重新包裝。這些決策不在台北做，要在當地做。

從那顆322元飯糰看出來的三個真相

加州那顆爆紅的紫米飯糰，給所有台灣餐飲老闆三個結論：

一、台灣餐飲在海外的真正競爭力，不一定是「高端」，而是「獨特」：

庶民美食、街頭小吃、台式早餐這些「我們以為很普通」的東西，在當地可能就是黃金。別小看你手上每天在賣的東西。

二、價格不是抄台灣，是看當地市場的價值錨點：

同樣一顆飯糰，台灣90元、加州322元，差別不是利潤被剝削，是「當地市場願意為這個品類付多少」。出海前，請先用當地市場的價格邏輯重算一次你的商業模式。

三、出海是要走10年的事，不是要靠一支爆紅影片：

那家加州餐廳不是今年才開的店，是長期經營下、突然遇上社群爆紅。背後是多年的供應鏈、出餐穩定性、在地客群累積。沒有這個底，再多網紅曝光也撐不久。

給準備出海的老闆三句話

我做海外做了10多年，從舊金山的直營，到墨西哥、日本、新加坡、馬來西亞、越南、中國的多種合作模式，看過太多進、太多出、太多賺、太多賠。

最後送你三句話：

第一，出海不是你品牌成功的證明，是另一段必須從零開始的旅程。把心態調整對了，路才走得遠。

第二，選錯模式比選錯市場更致命。代理、加盟、直營，每一種都有它的時機，不要因為別人怎麼做你就怎麼做。

第三，台灣餐飲品牌在亞洲與北美有真正的優勢，社群時代的窗口比過去任何時候都大——但這個窗口不會永遠開著。動手要快，但腳步要穩。

下次我去洛杉磯的時候，可能要排隊才吃得到義美的紫米飯糰了。

但我寧願排隊——因為這代表，台灣餐飲在世界舞台上的故事，才正要開始。

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審稿編輯：林玉婷