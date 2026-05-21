延宕多年斗六鐵道高架化露曙光 交長陳世凱到雲林宣布好消息

延宕多年的斗六鐵路高架化終露曙光，立委張嘉郡今邀交通委員會及交通部長陳世凱抵斗六火車站，宣布該案已通過審核並將送行政院審查，為高架化跨出一大步。部長強調未來開工將設施臨時鐵道工程浩大，期市民共體時艱。對於縣長張麗善所提改造斗六站引進商圈，也將一併規畫。

斗六市鐵路高架化2017年展開可行性評估，貫穿市區6公里鐵道總工程逾220億元，將拆除7平交道、3陸橋、2地下道，中央和地方歷經多次細部修正，縣府上月底將修正案送中央審查，交通部宣布可行性研究報告已獲通過，讓高架化向前推展一大步。

立委張嘉郡今天邀請交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、公路局長林福山等立院交通委員會到斗六火車站現勘。

雲林縣長張麗善特向議會請假趕往現場，並強調，縣府自籌款從27億提高至42億元，就為買兩樣東西，即「安全」「尊嚴」，期待中央別再以經濟效益等理由，讓案子延宕，如今可行性研究評估終於通過了，後續政院核定及綜合規劃，期能加快腳步。

同時，因應鐵路高架化，張麗善建議斗六車站體須重新規畫改建，納入在地消費需求，讓車站達到招商引資帶動商機。

陳世凱說，斗六被鐵道分為東、西兩側，多年來地方不分黨派積極爭取「斗六市區鐵路立體化計畫」，相關可行性評估案2020年至今年4月27日中央審查通過，交通部也協助克服曲率半徑等問題，未來還有綜合規畫等後續階段要走，大家一起努力。

陳世凱強調，未來工程很大、工期也長，也要做臨時軌道，大家要共體時艱，至於縣長張麗善建議火車站納入生活商業功能，也將會一併規畫。

張嘉郡表示，此次考察記錄請交通部兩周內函送交通委員會，未來距離高架化完工尚有漫長11年時間要走，她期待各個環節加速作業，能縮短在7至8年為斗六市民圓夢。

延宕多年的斗六鐵路高架化露曙光，多年的可行性評估審查通過，交通部長陳世凱今會勘並宣布好消息。記者蔡維斌／攝影

貫穿斗六市區，把市中心一分為二的鐵道，地方積極爭取高架化，終能露出曙光。記者蔡維斌／攝影