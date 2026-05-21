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Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

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Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，交通部說，依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。聯合報系資料照
Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，交通部說，依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。聯合報系資料照

Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，計程車質疑此舉涉及違法。交通部今表示，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運，為違規經營且載客，可依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。

近日有外送司機員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」指出，接獲Uber「北投測試計畫」招募訊息，內容提及，將開通服務中心招募機車載客服務駕駛，服務時間自5月20日起周一至周五上午10時至中午12時、下午1時至5時。

招募訊息也提到，所有受邀合作夥伴需要親自前往開通服務中心辦理帳號開通，若未受邀、未預約現場無法協助辦理，建議提前準備駕照審查證明書（無肇事紀錄）、身分證、行照、駕照。計程車駕駛員工會質疑，Uber的機車載客行為恐涉及違法。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運。

胡廸琦指出，機車載客屬計程車客運業範疇，在北投地區營運，主管機關為地方政府，可依照「公路法」相關規定處理，根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處20萬元罰鍰，公司則最高可處2500萬元罰鍰；她表示，罰則很重，由於Uber還處於招募駕駛階段，呼籲駕駛人及Uber不要觸法。

根據「公路法」第77條第2項，並落實於「未依法申請核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業處罰辦法」第5條的裁罰基準，個人以小型車、機車違規經營汽車運輸業者，首次可罰10萬元起，並吊扣車牌和駕照4個月，累犯也將加重開罰，第5次以上違規或6個月內非法營運2次以上，可罰20萬元並吊銷車牌和駕照，2年內不得再考領駕照。

業者違規以大型車經營公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業，首次將開罰100萬元，第6次以上或6個月內連續違規3次以上，最高開罰2500萬元。

至於保險問題，胡廸琦表示，業者對外宣稱機車載客有保險保障，像是強制險，理論上第一時間會由保險理賠，但即便強制險可能理賠，之後保險公司可能會代位求償，最終負擔責任的仍是載客的機車車主或車行。

商業保險部分，胡廸琦說，像是第三人理賠，商業保險條款理賠會有前提和除外條款，若是違法營業行為造成的損失，保險公司可能不予理賠。

胡廸琦提醒，民眾不要誤以為有投保就代表保障充足，並呼籲若後續仍有此類營業行為，民眾不應搭乘，也呼籲駕駛和Uber不要參與經營。

Uber 機車 交通部

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