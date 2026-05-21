荔枝恐變貴了！受高溫及乾旱影響將嚴重減產

彰化縣荔枝受嚴重乾旱、高溫影響，引發遲發性著果不良，估計糯米荔枝受損將只剩2成、黑葉荔枝剩5成，經農業部公告符合現金救助標準，農民自今天起到6月3日，可向在地公所提出申請現金救助，由於荔枝減產，預期將帶動荔枝及荔枝乾價格上漲。

彰化縣荔枝種植面積達860公頃，在各縣市排名第五，主要生產區域是芬園鄉、彰化市及社頭鄉的八卦山區。

縣府農業處表示，彰化縣今年3月正值糯米荔枝、黑葉荔枝等品種的開花與著果關鍵期，卻遭遇嚴重的持續性乾旱與高溫，導致花穗發育不良。且水分嚴重不足，也導致果實無法順利膨大，在 4、5 月間引發嚴重的遲發性著果不良。

農業處表示，預期糯米荔枝受損只剩2成、黑葉荔枝剩5成，受損已符合農業天然災害現金救助標準，經農業部公告現金救助額度，黑葉荔枝每公頃6萬2000元；新品種荔枝玉荷包、糯米、玫瑰紅等新品種每公頃10萬元。

農業處表示，符合規定可申請救助的農民，從今天起到6月3日前，可持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在公所申報。

縣長王惠美也提醒農友，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，請先至當地公所通報，縣府會在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形，邀集農業部臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取救助。

彰化縣荔枝受嚴重乾旱、高溫影響，估計糯米荔枝受損將只剩2成、黑葉荔枝剩5成，經農業部公告符合現金救助標準，農民自今天起到6月3日，可向在地公所提出申請現金救助。圖／縣府提供

彰化縣荔枝受嚴重乾旱、高溫影響，估計糯米荔枝受損將只剩2成、黑葉荔枝剩5成，經農業部公告符合現金救助標準，農民自今天起到6月3日，可向在地公所提出申請現金救助。圖／縣府提供