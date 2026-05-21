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Uber擬推「機車載客」北投先試辦！計程車工會批違法 曝Uber心態…

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber看準北投獨特的地理地形與觀光文化，近期開始號召司機加入「機車載客」服務，擬在北投率先試辦。本報資料照片
Uber看準北投獨特的地理地形與觀光文化，近期開始號召司機加入「機車載客」服務，擬在北投率先試辦。本報資料照片

Uber看準北投獨特的地理地形與觀光文化，近期開始號召司機加入「機車載客」服務，擬在北投率先試辦，但計程車駕駛員工會質疑，Uber的機車載客恐涉及違法。Uber回應，該計劃仍處評估階段，但也盼有機會攜手在地車隊與相關夥伴，提供在地交通服務。

近日有外送司機員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」指出，接獲Uber「北投測試計畫」招募訊息，內容提及，將開通服務中心招募機車載客服務駕駛，服務時間自5月20日起周一至周五上午10時至中午12時、下午1時至5時。

招募訊息也提到，所有受邀合作夥伴需要親自前往開通服務中心辦理帳號開通，若未受邀、未預約現場無法協助辦理，建議提前準備駕照審查證明書（無肇事紀錄）、身分證、行照、駕照。

此消息一出，許多駕駛留言表示，「期待」、「這真的有點好笑，但又滿有趣的」、「這個很可以喔」；但也有人認為，「車禍不是開玩笑的」、「機場白牌載人都重罰了還摩托車載人」。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長、台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，據了解，Uber一開始有與北市觀傳局提案合作機車載客服務一事，是基於早年北投山區有機車載客上下山文化，一單收取50元，但時代背景早已不同，北市府也認定機車載客屬違法，因此並未繼續推動。

李威爾指出，現行9大運輸業別中並無「摩托車載客」項目，如今Uber仍招募機車載客司機欲推動相關服務，看準當地過去存在機車載客文化；他說，Uber選在北投試辦，根本是硬幹，未來若遭開罰，恐怕也是抱持「罰了就罰了」的態度。

李威爾認為，Uber就如同10年前剛進入台灣市場時一樣，先透過「有單、有收入」吸引駕駛加入，再逐步將原本不合法的模式推向市場，最後再要求政府修法讓制度合法化。

對此，Uber公司回應，Uber希望透過科技的力量，為每個人探索最便利、高效且安全的移動方式。針對北投獨特的地理地形與觀光文化，Uber正與合作車隊優行福爾摩沙股份有限公司一同積極研究如何以數位創新科技，升級並優化現有的在地交通服務，並導入更完善的安全保障功能。

Uber表示，目前該計畫仍處於評估階段，也期盼能有機會攜手在地車隊與相關夥伴，共同為推動綠色與智慧交通貢獻心力。

Uber看準北投獨特的地理地形與觀光文化，近期開始號召司機加入「機車載客」服務，擬在北投率先試辦。路透
Uber看準北投獨特的地理地形與觀光文化，近期開始號召司機加入「機車載客」服務，擬在北投率先試辦。路透

北投 Uber 計程車

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