支氣管內超音波導引技術提升 精準診斷胸腔疾病成新利器

63歲魏姓患者闌尾惡性腫瘤切除，追蹤發現胸縱膈腔有多顆大小不一腫大淋巴結與腫瘤樣病灶。因擔心是癌症復發或轉移，醫師以支氣管內超音波導引針吸取術取得檢體，檢查才確認是良性類肉瘤症，排除癌症轉移。這項新技術健保有給付。

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖表示，肺部與縱膈腔病灶，有時難以單靠電腦斷層或正子攝影影像判斷腫瘤良惡性，易讓病人與家屬擔心是否為轉移或復發。因兩者治療方向截然不同，僅憑影像判斷可能使治療方向偏差，「取得病理檢體」成為治療決策非常關鍵一步。

過去縱膈腔病灶要取得檢體，常需照會胸腔外科，全身麻醉與插管開刀取得組織樣本。不僅檢查流程繁複，對年長或身體狀況較不穩定的病人，也可能增加麻醉與手術風險。

蔡易霖表示，柳營奇美導入支氣管內超音波導引針吸取術，支氣管內視鏡搭配超音波影像導引，即時辨識縱膈腔與肺門附近淋巴結位置，並以細針抽取方式取得病理檢體。優點在可經自然呼吸道進入檢查，不一定需要進入開刀房，可降低傳統手術取樣侵入，協助醫師在較安全、精準條件下取得檢體。

院方也導入「徑向式支氣管內超音波探頭」，可應用周邊肺部病灶定位取樣。相較傳統支氣管鏡檢查對於位於肺部周邊、不易直接看見的體積較小或位置較深的病灶，可藉微型超音波探頭進入較細小支氣管分支，協助醫師確認病灶位置，提高取樣精準度，讓疑似肺癌、感染、發炎或其他肺部疾病患者，有機會更早取得明確診斷。

蔡易霖表示，胸腔疾病治療越來越講求「精準醫療」，須先依賴精準診斷。無論肺部腫瘤、縱膈腔淋巴結腫大，或是影像無法明確判斷性質的胸腔病灶，若能以較低侵入性的檢查方式取得足夠檢體，將有助於病理診斷、分期評估，甚至後續基因檢測與藥物選擇，避免病人接受不必要或不適合治療，找出療效高且副作用少的治療方式。

蔡易霖提醒民眾在健檢或影像追蹤發現肺部結節、縱膈腔淋巴結腫大，或曾有惡性腫瘤病史，又出現不明原因咳嗽、胸悶、體重下降、呼吸喘等症狀，應盡早至胸腔內科進一步評估。透過先進支氣管鏡檢查技術，提供精準病理診斷，讓後續治療能更即時、更安心，也更符合個別實際需求。

支氣管內超音波導引技術可精準診斷胸腔疾病成新利器。圖／院方提供