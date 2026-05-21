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午後對流發展旺！短延時強降雨開轟宜蘭 影響時段曝光
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水，影響至晚上。
氣象署說，下午起至明天水氣增多，桃園以北地區及新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，金門及馬祖亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今天午後北部、東北部山區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率；今、明兩天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
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