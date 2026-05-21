快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基引進磁波調節治療 幫憂鬱症媽媽大腦重開機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基引進磁波調節治療，幫憂鬱症媽媽大腦重開機。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基引進磁波調節治療，幫憂鬱症媽媽大腦重開機。圖／嘉義基督教醫院提供

進入芒種節氣，台灣天氣逐漸悶熱潮濕，不少人開始感到煩躁、失眠與情緒低落，季節與氣候變化常成為壓垮憂鬱症患者情緒的最後一根稻草。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信表示，每逢季節交替，門診中情緒惡化、焦慮加劇的患者明顯增加，其中更有患者因害怕藥物副作用，長期陷入想治療卻不敢治療的痛苦循環。

有名長期與憂鬱症奮戰的母親，近期因情緒低落、失眠與焦慮加劇求診，她坦言害怕服藥後嗜睡疲倦，擔心無法照顧孩子，甚至看到藥丸就抗拒與噁心，長期的心理壓力與自責讓她無法脫身。

盧偉信表示，許多人對精神科治療仍停留在只能靠吃藥的印象，但隨著腦科學進步，憂鬱症治療已進入多元時代。嘉基近年推廣重覆經顱磁刺激治療（rTMS），透過非侵入性的磁波刺激，幫助大腦重新調整情緒迴路。

盧偉信形容，大腦就像精密運作的電腦，當掌管情緒與壓力調節的網絡功能失衡時，人就可能陷入重度憂鬱、焦慮與失眠，而rTMS就像替大腦進行重新整理與系統更新，透過磁波精準刺激特定腦區。

rTMS不需麻醉、不必開刀且沒有侵入性傷口，患者只需坐在治療椅上，在清醒狀態下接受約10至30分鐘的磁波刺激。由於屬於物理性局部治療，較不易產生嗜睡、頭暈等副作用，適合對藥物敏感、服藥效果不佳或不方便長期服藥的患者。目前已廣泛應用於難治型憂鬱症及合併焦慮等問題，臨床上不少患者接受治療後，情緒低落與負面思考頻率明顯下降。

嘉基精神科主任盧偉信表示，每逢季節交替，門診中情緒惡化、焦慮加劇的患者明顯增加，其中更有患者因害怕藥物副作用，長期陷入想治療卻不敢治療的痛苦循環。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基精神科主任盧偉信表示，每逢季節交替，門診中情緒惡化、焦慮加劇的患者明顯增加，其中更有患者因害怕藥物副作用，長期陷入想治療卻不敢治療的痛苦循環。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基精神科主任盧偉信表示，嘉基近年推廣經顱磁刺激治療（rTMS），透過非侵入性的磁波刺激，幫助大腦重新調整情緒迴路。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基精神科主任盧偉信表示，嘉基近年推廣經顱磁刺激治療（rTMS），透過非侵入性的磁波刺激，幫助大腦重新調整情緒迴路。圖／嘉義基督教醫院提供

害怕吃藥副作用不敢就醫，嘉基磁波治療助憂鬱症患者重拾生活。圖／嘉義基督教醫院提供
害怕吃藥副作用不敢就醫，嘉基磁波治療助憂鬱症患者重拾生活。圖／嘉義基督教醫院提供

憂鬱症 嘉基

延伸閱讀

健康主題館／老年思覺失調 發病易與失智混淆

乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

下班後更孤單？ 研究揭員工心理警訊 數位匿名同儕支持「降4成壓力」

處方藥成派對濫用藥品 柏林青少年利瑞卡中毒案增

相關新聞

中研院花百萬改蔡元培字體院徽「切斷歷史」？廖俊智駁「非事實」：兩套並行

台電花96萬把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。「完全不是事實 。」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

長照服務只選洗澡、備餐？ 台大研究：這樣選失能改善效果更好

國發會統計，2026年推估全國失能人口數量達92萬，2035年新增至129萬人，長照需求持續攀升。長照服務項目多元，不少民眾無所適從，最終僅選擇常見的洗澡、打掃、備餐等。台大公衛學院健康管理研究所教授陳雅美團隊研究發現，民眾同時選用長照醫療服務搭配生活照顧服務，一年後失能改善效果優於只用生活照顧類型者。

一堆人中鏢！他罹癌竟和「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

營養功能醫學專家劉博仁近日分享一名令他印象深刻的病例。一名罹患淋巴癌的男性患者，在接受治療期間同步進行環境毒素與塑化劑代謝物檢測，結果發現兩項指數異常偏高，包括MnBP及MEHP，也就是常見塑化劑DEHP的代謝物，數值皆明顯超過一般參考範圍。

每天都在聞！醫揭常見「5大生活香味」傷腎排行榜 第一名很驚人

大家知道護腎應該少鹽少糖，但大家知道天天聞的「香味」也會傷腎嗎？腎臟科醫師洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書粉專指出，許很多香氣背後藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑或PM2.5。他舉行五個最常見的「香味陷阱」，傷腎排行榜，大家可以看看自己有沒有中。

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐日前在社群平台發布自製噴火槍影片，因涉犯槍砲管制條例等罪嫌遭羈押禁見。狄鶯開直播時淚崩，反問「不覺得他天才嗎？中研院為什麼不吸收他？」立委陳秀寶今天在立法院問及此事，中研院長廖俊智表示，軍火並非中研院的研究範圍，應該是中科院的範圍。

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

喜愛前往日本旅遊的民眾注意了！日本政府正式敲定，自7月1日起，將調漲俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。每次出境稅額將由現行的1,000日圓（約新台幣200元），大幅飆升3倍至3,000日圓（約新台幣600元）。這項新制採取「不分國籍、不分艙等」的原則，不論是外籍觀光客或是日本本國公民，只要從日本搭機或乘船離境，皆須面臨這筆額外負擔。 根據日本國稅廳的公告，調漲後的稅金繳納方式將維持現行機制，直接附加在機票或船票等票券中隨票徵收，一般自由行或團體旅客在出入境通關時，不需另行排隊辦理手續，對通關效率不會造成影響。不過，若是搭乘私人飛機出境的特定人士，則必須在登機前親自前往日本海關申報並現場繳納。 為了保障已規劃行程的旅客權益，官方推出了過渡期的不溯及既往措施。凡是在6月30日（含）前就已經完成開票的旅客，即使出境日期落在7月1日之後，依然適用調漲前的1,000日圓舊稅率。 此外，新制中也明文規定「7類人」可享有免徵收的優待，包含船舶或飛機的勤務人員、遭驅逐出境者、以及搭乘公務船或公務機（如政府專機）出境者、入境後在24小時內離境的過境轉機旅客、因天候或其他問題緊急迫降／停靠的外國航班、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。