嘉基引進磁波調節治療 幫憂鬱症媽媽大腦重開機

進入芒種節氣，台灣天氣逐漸悶熱潮濕，不少人開始感到煩躁、失眠與情緒低落，季節與氣候變化常成為壓垮憂鬱症患者情緒的最後一根稻草。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信表示，每逢季節交替，門診中情緒惡化、焦慮加劇的患者明顯增加，其中更有患者因害怕藥物副作用，長期陷入想治療卻不敢治療的痛苦循環。

有名長期與憂鬱症奮戰的母親，近期因情緒低落、失眠與焦慮加劇求診，她坦言害怕服藥後嗜睡疲倦，擔心無法照顧孩子，甚至看到藥丸就抗拒與噁心，長期的心理壓力與自責讓她無法脫身。

盧偉信表示，許多人對精神科治療仍停留在只能靠吃藥的印象，但隨著腦科學進步，憂鬱症治療已進入多元時代。嘉基近年推廣重覆經顱磁刺激治療（rTMS），透過非侵入性的磁波刺激，幫助大腦重新調整情緒迴路。

盧偉信形容，大腦就像精密運作的電腦，當掌管情緒與壓力調節的網絡功能失衡時，人就可能陷入重度憂鬱、焦慮與失眠，而rTMS就像替大腦進行重新整理與系統更新，透過磁波精準刺激特定腦區。

rTMS不需麻醉、不必開刀且沒有侵入性傷口，患者只需坐在治療椅上，在清醒狀態下接受約10至30分鐘的磁波刺激。由於屬於物理性局部治療，較不易產生嗜睡、頭暈等副作用，適合對藥物敏感、服藥效果不佳或不方便長期服藥的患者。目前已廣泛應用於難治型憂鬱症及合併焦慮等問題，臨床上不少患者接受治療後，情緒低落與負面思考頻率明顯下降。

嘉基精神科主任盧偉信表示，每逢季節交替，門診中情緒惡化、焦慮加劇的患者明顯增加，其中更有患者因害怕藥物副作用，長期陷入想治療卻不敢治療的痛苦循環。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基精神科主任盧偉信表示，嘉基近年推廣經顱磁刺激治療（rTMS），透過非侵入性的磁波刺激，幫助大腦重新調整情緒迴路。圖／嘉義基督教醫院提供