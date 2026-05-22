40歲後視力悄悄洩漏年齡？何妤玟約會「看菜單要戴老花眼鏡」超糗，靠新科技找回視覺主控權

圖／諾貝爾眼科提供

身為演藝圈公認的凍齡美女，何妤玟多年來始終維持亮眼狀態，但再精緻的保養，也敵不過眼睛誠實反映歲月痕跡。近期她選擇在諾貝爾眼科接受「LBV裸視美老花熟齡雷射」治療，讓她的凍齡魅力更顯從容、幾乎零破綻。

何妤玟坦言，40歲後開始明顯感受到視力變化，連保養品成分表都變得難以閱讀。有時想請女兒幫忙看保養品成分，卻被回一句：「媽媽，你可以用手機拍照，再放大！」恢單後和男生約會，甚至翻開菜單還得默默戴上老花眼鏡；工作時，不戴眼鏡根本看不清腳本與手卡。「這些小事累積起來，真是讓人有點受不了，老花彷彿一下子把主控權拿走。」

圖／諾貝爾眼科提供

何妤玟分享，臉部狀態可以靠保養與醫美維持，身材能透過運動雕塑，但眼睛退化卻難以避免。老花不只帶來生活上的不便，也讓自信感被一點一滴消磨。

40歲後視力斷崖式下滑？醫師揭老花眼真正原因

圖／諾貝爾眼科提供

為什麼年過40後，許多人突然開始「看近模糊」？101諾貝爾眼科執行院長呂宥萱醫師指出，人的眼睛一次只能聚焦一個距離，看遠時近物會模糊，看近時遠方會變得不清楚，而這一切仰賴睫狀肌進行調節。隨著年齡增長，睫狀肌彈性與調節能力逐漸下降，眼睛的對焦能力也會跟著退化，這就是俗稱的「老花眼」。

呂醫師表示，老花並非突然發生，而是隨年紀、用眼習慣逐步累積。尤其40多歲後，許多人會明顯感受到視力斷崖式下滑，不僅閱讀手機、文件變得吃力，外出時還得頻繁更換近視與老花眼鏡。也有不少人因眼睛乾澀，難以長時間配戴隱形眼鏡，生活便利性大受影響。

圖／諾貝爾眼科提供

二度接受雷射矯正，何妤玟：比想像中更快適應

其實，何妤玟對視力雷射並不陌生。她約25歲時便曾接受近視雷射，因此對於視力矯正技術一直抱持信心。相隔20年後，面對老花困擾，她決定主動諮詢醫師，並接受新一代「LBV熟齡裸視美雷射」視力矯正。

「原本最擔心的是適應期。」何妤玟坦言，術前曾擔心大腦融像、視差、頭暈等問題，但實際術後，這些狀況都沒有發生，現在不管是工作、修圖，甚至和朋友聚會或約會，都自在很多，感覺自信回來了，重新拿回生活主控權。

圖／諾貝爾眼科提供

LBV老花雷射是什麼？與傳統方式差在哪？

許多人好奇，LBV老花雷射和傳統老花雷射究竟有什麼不同？青埔諾貝爾眼科院長簡乾証醫師說明，傳統老花雷射主要採「單純視差」概念，也就是一眼看遠、一眼看近，類似單焦點照相機模式，遠距與近距表現不錯，但中距離成像容易較模糊。而LBV老花雷射則導入適當的「球面相差」延伸景深，結合雙眼視覺功能，非慣用眼只需保留少量近視度數，即能協助看清近距離物體。

在實際感受上，LBV老花雷射除了遠、近距離，中距離視覺品質也能提升。簡醫師指出，相較於傳統老花雷射因雙眼視差較大，部分人可能出現頭暈、不適，LBV因雙眼延伸景深、融合度較佳，大腦通常能更快適應，同時可一併矯正老花、近視、遠視及散光問題，絕大部分使用者都給予正面評價。

圖／諾貝爾眼科提供

術後不是一勞永逸，用眼習慣也要同步調整

不過，醫師也提醒，雷射矯正並非「做完就沒事」。呂醫師表示，視力矯正最大的價值，在於讓生活中約九成的事情變得更方便。曾有患者術後隔天回診時開心分享，自己久違地不用戴眼鏡，就能輕鬆手機訂票且舒服地看完一場電影。但也有部分人術後初期會覺得夜間遠方視力較不銳利，通常隨著雙眼融像逐漸穩定，多數情況都會改善。

此外，視力改善後，用眼習慣也需要重新建立。例如過去習慣把手機拿得很近才能看清楚，術後則建議維持約40公分閱讀距離。若出現乾眼或視力不穩定，也可透過人工淚液與規律回診追蹤協助改善，不需過度焦慮。

圖／諾貝爾眼科提供

術前評估是關鍵，LBV成熟度高、不影響未來白內障手術

針對外界常討論的視差與夜間眩光問題，簡醫師強調，眼睛雷射屬於高度精密手術，診所設備、醫師經驗與術前評估品質，至關重要。只要術前經完整檢查測試與評估，多數人在術後1至3個月內即可逐漸適應。

建議消費者認明LBV安心認證診所，由專業團隊進行完整術前檢查與客製化評估。諾貝爾眼科採用德國原廠儀器設備，並擁有全台最多服務據點，提供從術前諮詢到術後追蹤的完整照護，協助有視力改善需求的熟齡族群，更安心地邁向清晰視界。

網站: https://www.nobeleye.com.tw/service/28bd0763-6fa6-4d2b-91a6-0359b03e1bca