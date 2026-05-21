長照服務只選洗澡、備餐？ 台大研究：這樣選失能改善效果更好

國發會統計，2026年推估全國失能人口數量達92萬，2035年新增至129萬人，長照需求持續攀升。長照服務項目多元，不少民眾無所適從，最終僅選擇常見的洗澡、打掃、備餐等。台大公衛學院健康管理研究所教授陳雅美團隊研究發現，民眾同時選用長照醫療服務搭配生活照顧服務，一年後失能改善效果優於只用生活照顧類型者。

陳雅美指出，社區長照服務多元，A級長照旗艦店由個管師串連社區資源，B級長照專賣店提供醫療專業服務、生活照顧服務等類型，C級巷弄長照站則提供長輩參與活動、備餐等服務，其中B級長照服務提供項目，醫療專業服務部分，分別由醫師、護理師、職能治療師、藥師等不同專業提供服務，生活照顧服務則包括居家服務、日間照顧、喘息送餐服務等。

長照服務項目多，如何選擇為民眾最常見疑問。陳雅美說，在對服務不夠熟悉的情況下，民眾多選擇最常見的備餐、打掃、洗澡等生活照顧類型服務，較少使用醫療相關資源。研究發現，若整合醫療專業與生活照顧，比起單用生活照顧者，一年後失能情況改善較佳，研判醫療與生活照顧合作的長照樣態，可兼顧長輩健康及照護需求，讓功能維持得更好。

研究結果顯示，以巴氏量表（ADL）分數區分，比起合併使用醫療與生活照顧服務者為基準，單用生活照顧服務者，一年後巴氏量表分數低0.19分，單用醫療相關服務者低0.61分，僅參加社區相關服務者，則低1.11分。陳雅美指出，ADL分數級距為1至100分，分數差異看似不大，實則對失能長輩而言，維持現狀即為進步，因此影響仍不可忽略。

功能不同的長輩，長照項目加強重點也應有所改變，陳雅美建議，輕度失能應加強復能服務使用，藉由高強度復能服務，幫助長輩恢復功能，而非只是「茶來張口、飯來伸手」接受服務，重度失能者則可結合醫療端專業建議，由生活照顧服務加強參與式照顧，達到功能維持效果，也就是在服務中，將部分環節交由長輩自主進行，如在洗澡服務時，由長輩自行盥洗部分身體部位。

陳雅美舉例，一位朋友照顧家中90歲以上老母，一次住院後長輩衰弱臥床，家中聘請24小時外籍看護照顧，但長輩仍吵著看醫師，當救護車來到家中，救護人員欲把長輩扛上擔架時，對方竟表示想先去上廁所，這表示長輩仍有部分行動能力，並非完全失能，遇這類情況可透過居家營養、復能改善衰弱，可向個管師詢問增加「功能回復訓練」相關項目。