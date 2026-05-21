瑞士跨年大火突顯醫療韌性 衛福部WHA論壇延攬國際災難專家任顧問

衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇，現場各國衛生政策與災難醫學專家，針對醫療韌性建構、極端環境災難應變管理及跨境醫療後送（MEDEVAC）等重要議題進行對話；衛福部長石崇良親自頒贈聘書予HUG資深緊急醫療專家Dr. Olivier Hagon，正式延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問。

本次論壇由石崇良與HUG總院長Dr. Robert Mardini共同致開幕詞。石崇良表示，台灣長期無法以正式會員身分參與世界衛生組織（WHO）相關機制，日內瓦大學醫院作為WHO深度合作指定機構，具備與國際衛生體系緊密連結之獨特地位；透過與HUG建立實質夥伴關係，台灣得以在制度性管道受限情形下，持續深化與全球衛生網絡專業交流與合作。面對全球災難型態日益複雜，唯有透過跨境合作、經驗共享與資源整合，方能有效提升整體醫療應變韌性。

石崇良也於論壇中頒贈聘書予HUG資深緊急醫療專家Dr. Olivier Hagon，延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問，期借重其於急重症醫療與國際災難應變豐富專業，為台灣韌性醫療政策提供國際視野與專業意見，進一步強化台灣與HUG長期合作基礎。

論壇分為「醫療韌性戰略與極端環境應變」及「跨境合作與醫療後送實務」兩大主軸。在醫療韌性政策面，台北醫學大學董事會董事長陳瑞杰分享台灣推動「韌性國家醫療整備計畫」策略藍圖與實施經驗，說明如何透過醫療量能整備、人員賦能精進及設備韌性維護三大面向，強化創傷照護體系與災難應變能力；HUG急診醫學部Dr. Lionel Dumont則就極端自然環境下韌性建構與災難管理提出國際觀點，與台灣經驗形成跨國政策對照，共同勾勒具前瞻性醫療韌性框架。

在跨境合作與醫療後送實務方面，瑞士國家災難醫療網絡（KATAMED） 聯絡官Severin Gerfin以Crans-Montana酒吧火災事件為例，說明從地方到跨國層級啟動大量傷患處置機制（MCI）及跨境醫療後送（MEDEVAC）實務歷程。

成功大學醫學院附設醫院急診部醫師徐基峯則分享台日災難醫療救護隊（DMAT）聯合演訓及與HUG合作跨境協作模式，呈現由個案應變到制度化合作具體路徑，展現台灣深化國際緊急醫療合作實績。

衛福部表示，本次論壇為台灣深化參與國際緊急醫療合作重要里程碑，展現台灣在參與國際衛生機制受限情形下，積極透過與WHO合作夥伴機構建立實質連結努力與成果。未來將持續與國際頂尖醫療機構及各國衛生主管機關建立更緊密合作關係，分享台灣經驗，攜手強化全球醫療韌性與災難應變能力，提升全球衛生安全。