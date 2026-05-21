快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士跨年大火突顯醫療韌性 衛福部WHA論壇延攬國際災難專家任顧問

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇。圖／衛福部提供
衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇。圖／衛福部提供

衛福部瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇，現場各國衛生政策與災難醫學專家，針對醫療韌性建構、極端環境災難應變管理及跨境醫療後送（MEDEVAC）等重要議題進行對話；衛福部長石崇良親自頒贈聘書予HUG資深緊急醫療專家Dr. Olivier Hagon，正式延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問。

本次論壇由石崇良與HUG總院長Dr. Robert Mardini共同致開幕詞。石崇良表示，台灣長期無法以正式會員身分參與世界衛生組織（WHO）相關機制，日內瓦大學醫院作為WHO深度合作指定機構，具備與國際衛生體系緊密連結之獨特地位；透過與HUG建立實質夥伴關係，台灣得以在制度性管道受限情形下，持續深化與全球衛生網絡專業交流與合作。面對全球災難型態日益複雜，唯有透過跨境合作、經驗共享與資源整合，方能有效提升整體醫療應變韌性。

石崇良也於論壇中頒贈聘書予HUG資深緊急醫療專家Dr. Olivier Hagon，延攬其擔任「韌性國家醫療整備計畫」顧問，期借重其於急重症醫療與國際災難應變豐富專業，為台灣韌性醫療政策提供國際視野與專業意見，進一步強化台灣與HUG長期合作基礎。

論壇分為「醫療韌性戰略與極端環境應變」及「跨境合作與醫療後送實務」兩大主軸。在醫療韌性政策面，台北醫學大學董事會董事長陳瑞杰分享台灣推動「韌性國家醫療整備計畫」策略藍圖與實施經驗，說明如何透過醫療量能整備、人員賦能精進及設備韌性維護三大面向，強化創傷照護體系與災難應變能力；HUG急診醫學部Dr. Lionel Dumont則就極端自然環境下韌性建構與災難管理提出國際觀點，與台灣經驗形成跨國政策對照，共同勾勒具前瞻性醫療韌性框架。

在跨境合作與醫療後送實務方面，瑞士國家災難醫療網絡（KATAMED） 聯絡官Severin Gerfin以Crans-Montana酒吧火災事件為例，說明從地方到跨國層級啟動大量傷患處置機制（MCI）及跨境醫療後送（MEDEVAC）實務歷程。

成功大學醫學院附設醫院急診部醫師徐基峯則分享台日災難醫療救護隊（DMAT）聯合演訓及與HUG合作跨境協作模式，呈現由個案應變到制度化合作具體路徑，展現台灣深化國際緊急醫療合作實績。

衛福部表示，本次論壇為台灣深化參與國際緊急醫療合作重要里程碑，展現台灣在參與國際衛生機制受限情形下，積極透過與WHO合作夥伴機構建立實質連結努力與成果。未來將持續與國際頂尖醫療機構及各國衛生主管機關建立更緊密合作關係，分享台灣經驗，攜手強化全球醫療韌性與災難應變能力，提升全球衛生安全。

衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇。圖／衛福部提供
衛福部與瑞士日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals, HUG）昨在瑞士日內瓦共同主辦「強化醫療韌性：連結醫療整備與跨境災難緊急應變」國際論壇。圖／衛福部提供

衛福部 瑞士 石崇良

延伸閱讀

台灣首支國家先進醫療代表隊！AI 爐邊談話、VR 沉浸體驗驚豔世衛大會

世台會WHA場邊辦論壇 盼拓展國際交友圈強化量能

全球藥物韌性高峰會登場 經濟部布局數位製造

李逸洋投書日媒 籲台日深化醫療合作、挺台參與WHO

相關新聞

中研院花百萬改蔡元培字體院徽「切斷歷史」？廖俊智駁「非事實」：兩套並行

台電花96萬把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強今於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。「完全不是事實 。」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

長照服務只選洗澡、備餐？ 台大研究：這樣選失能改善效果更好

國發會統計，2026年推估全國失能人口數量達92萬，2035年新增至129萬人，長照需求持續攀升。長照服務項目多元，不少民眾無所適從，最終僅選擇常見的洗澡、打掃、備餐等。台大公衛學院健康管理研究所教授陳雅美團隊研究發現，民眾同時選用長照醫療服務搭配生活照顧服務，一年後失能改善效果優於只用生活照顧類型者。

一堆人中鏢！他罹癌竟和「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

營養功能醫學專家劉博仁近日分享一名令他印象深刻的病例。一名罹患淋巴癌的男性患者，在接受治療期間同步進行環境毒素與塑化劑代謝物檢測，結果發現兩項指數異常偏高，包括MnBP及MEHP，也就是常見塑化劑DEHP的代謝物，數值皆明顯超過一般參考範圍。

每天都在聞！醫揭常見「5大生活香味」傷腎排行榜 第一名很驚人

大家知道護腎應該少鹽少糖，但大家知道天天聞的「香味」也會傷腎嗎？腎臟科醫師洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書粉專指出，許很多香氣背後藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑或PM2.5。他舉行五個最常見的「香味陷阱」，傷腎排行榜，大家可以看看自己有沒有中。

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐日前在社群平台發布自製噴火槍影片，因涉犯槍砲管制條例等罪嫌遭羈押禁見。狄鶯開直播時淚崩，反問「不覺得他天才嗎？中研院為什麼不吸收他？」立委陳秀寶今天在立法院問及此事，中研院長廖俊智表示，軍火並非中研院的研究範圍，應該是中科院的範圍。

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

喜愛前往日本旅遊的民眾注意了！日本政府正式敲定，自7月1日起，將調漲俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。每次出境稅額將由現行的1,000日圓（約新台幣200元），大幅飆升3倍至3,000日圓（約新台幣600元）。這項新制採取「不分國籍、不分艙等」的原則，不論是外籍觀光客或是日本本國公民，只要從日本搭機或乘船離境，皆須面臨這筆額外負擔。 根據日本國稅廳的公告，調漲後的稅金繳納方式將維持現行機制，直接附加在機票或船票等票券中隨票徵收，一般自由行或團體旅客在出入境通關時，不需另行排隊辦理手續，對通關效率不會造成影響。不過，若是搭乘私人飛機出境的特定人士，則必須在登機前親自前往日本海關申報並現場繳納。 為了保障已規劃行程的旅客權益，官方推出了過渡期的不溯及既往措施。凡是在6月30日（含）前就已經完成開票的旅客，即使出境日期落在7月1日之後，依然適用調漲前的1,000日圓舊稅率。 此外，新制中也明文規定「7類人」可享有免徵收的優待，包含船舶或飛機的勤務人員、遭驅逐出境者、以及搭乘公務船或公務機（如政府專機）出境者、入境後在24小時內離境的過境轉機旅客、因天候或其他問題緊急迫降／停靠的外國航班、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。