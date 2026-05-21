考量國防支出大增…環境部今年度增列597萬「媒宣費」遭提案全刪

立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案。其中環境部今年度媒體政策及業務宣導費編列898萬元，較上年度編列幅度大漲逾198%。立委表示，考量整體國防預算與其他重大政策經費所需，提案今年度環境部主管增列的597.6萬元媒宣費應全數刪除。本案最後經討論後保留，並送黨團協商。

立法院今繼續審查中華民國115年度中央政府總預算環境部主管預算案，審查焦點包含環境部包含淨零排放、環境汙染控制、綠色技術研發等。

今年中央政府總預算中，媒宣費共計編列13億7945.2萬元，比114年度法定預算7億5207.3萬元（含追加預算）增加6億2738萬元，成長幅度高達83.42%。而境部115年環境部主管媒宣費編列898萬元，比上年度300萬4000元增加597.6萬元，成長高達198.93%。

立委翁曉玲、王育敏、廖偉翔、邱鎮軍等人提案說明，今年中央政府總預算債務舉借2992億元，連同特別預算1008億元，合計舉債已高達近4000億元。且賴清德總統為回應美國對台灣大幅增加國防支出的要求，115年度國防預算編列9495億新台幣，占國內生產總值（GDP）3.32%，比去年增加1775億元，成長幅度23%，創下歷史新高，勢必對年度的教育、社會福利、交通建設與經濟發展等預算，造成嚴重排擠效果。

提案人翁曉玲指出，業務如果做得好就不需要這麼多經費宣傳，今年媒宣費增列597萬，但加上政府超過4000億的舉債，以及考量整體國防預算增額及國家其他重大施政如災後重建等經費所需，應撙節公帑共體時艱，提案減列今年度增列的597.6萬媒宣費。

環境部長彭啓明回應，現正值推動減塑的最後一哩路，但是環境部現階段只能在網路上推廣宣傳，環境部媒宣費在中央政府媒宣費所占比率真的非常少，媒宣費對於改變民眾環保觀念、行為等是必要支出，如果連這個都沒有的話，真的很難推動減塑和永續，環境部的宣傳也從未偏頗，都是實事求是。

委員會主席、立委林月琴最後裁示，本案保留送黨團協商繼續溝通。