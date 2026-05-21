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基隆港3年前即監測到漢他病毒 港方：巡檢防鼠盾

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆港3年前鼠隻監測就有漢他病毒，基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善。記者游明煌／攝影
基隆港3年前鼠隻監測就有漢他病毒，基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天表示，3年前基隆港鼠隻監測就有漢他病毒，將與中央單位加強巡查，避免船上老鼠入侵市區。基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善，防範疫情。

1名設籍新北市，在基隆工作的40多歲男子，4月7日在職場捕鼠時被咬傷，5月2日出現發燒等症狀，醫院檢驗並通報疑似感染漢他病毒。疾病管制署5月19日公布男子確診為今年國內第3例漢他病毒症候群確診個案。

基隆市政府近日加強鼠患防治及防疫工作，謝國樑今天說，2023至2025年監測基隆港老鼠，每度捕獲5隻「溝鼠」，漢他陽性數分別為2隻（40%）、0隻（0%）和3隻（60%），漢他病毒並不是今年才出現，會做更多的清消、防疫作為。

謝國樑表示，市府會積極防範鼠患，郵輪公司或港公司如有違規，市府若非開罰權責單位，也會建請中央積極處理、處罰，避免因為「防鼠盾」沒裝好，成為防鼠的漏洞並入侵到基隆市區。

基隆港務分公司指出，已在港區採取多項老鼠防疫作為，也括每日環境清潔、每周執行12處熱點投藥、加強滅鼠及滅蚤，今年度至今已捕捉10隻老鼠，但未收到疾管署通報港區有漢他病毒陽性鼠隻。

港方說，棧埠單位會定期巡檢、抽檢靠港船舶是否正確懸掛防鼠盾，如有發現未正確懸掛防鼠盾船隻，會立即通知船務代理公司轉告船方改善。

基隆市區出現漢他病毒疫情，基隆港務公司表示會擴大辦理港區清潔消毒工作，包含每日執行辦公場處所內部擦拭消毒，郵輪靠泊期間加強東西岸旅客中心清消3次以上，並在6月1日執行首次東西岸公用道路及碼頭全區大規模清消作業。

港方說，配合基市府啟動防疫大作戰，基隆促進港市合作及敦親睦鄰，港方將把清消作業範圍，擴至商港範圍周邊道路，如東海街、港西街、中山二路、中山三路、中山四路和光華路，並加強巡檢港區圍牆破損情形，避免港區內外鼠類交流。

基隆港3年前鼠隻監測就有漢他病毒，基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善。記者游明煌／攝影
基隆港3年前鼠隻監測就有漢他病毒，基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善。記者游明煌／攝影

基隆港 漢他病毒 基隆

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