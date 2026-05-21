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竹縣首批83槍電動車充電樁5月25日啟用 10鄉鎮這16處先上線

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
首批充電站近日於竹北市、竹東鎮、湖口鄉等10個鄉鎮市完成建置。圖／縣府提供
首批充電站近日於竹北市、竹東鎮、湖口鄉等10個鄉鎮市完成建置。圖／縣府提供

為持續推動淨零轉型與永續城市建設，滿足電動汽車充電需求，新竹縣政府積極爭取中央補助經費於縣內27個公有停車場建置充電樁，首批充電站近日於竹北市、竹東鎮、湖口鄉等10個鄉鎮市完成建置，16處充電站、共83槍電動小客車充電樁(快充18槍、慢充65槍)將於5月25日正式上線啟用。

縣長楊文科表示，新竹縣電動汽車持有數成長快速，從2023年1618輛，截至今年3月已大幅成長至6724輛。為推動綠能環境、低碳運輸及配合中央政策，新竹縣積極推動電動汽車充電樁基礎建設，建構友善的電動汽車使用環境。

縣府也致力提升運輸資料的開放品質與即時性，日前榮獲交通部「2025年運輸資料流通服務平臺TDX加盟協作單位績效評鑑」充電樁組特優獎、停車組優等獎及公車組佳作獎，讓充電樁、停車與公車等關鍵運輸資訊能公開透明，大幅提升數據的可用性。

交通處指出，本次啟用充電站由華城電能科技股份有限公司建置與營運，16處充電站分別位於竹北市、竹東鎮、芎林鄉、關西鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、北埔鄉、橫山鄉及五峰鄉，皆配置防火毯及滅火器，且充電樁具有過電壓、過電流、短路、漏電、過載等保護措施，並設有緊急斷電開關。

為確保營運品質及服務穩定性，縣府落實使用者付費原則，充電收費方式參考各縣市行情，慢充(11KW)每度8元、快充(180KW)每度14元，可透過APP綁定信用卡、簽帳金融卡或APPLE PAY等完成付款，操作方便。

交通處也提醒，避免違規佔用情形發生，依「停車場法」、「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」及「新竹縣境內公有停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，未使用充電設施充電者，不得停放於電動汽車充電專用停車位，且快充充電時間限制30分鐘，違者處600元以上、1200元以下罰鍰，請民眾配合。

為確保營運品質及服務穩定性，縣府落實使用者付費原則，充電收費方式參考各縣市行情。圖／縣府提供
為確保營運品質及服務穩定性，縣府落實使用者付費原則，充電收費方式參考各縣市行情。圖／縣府提供

充電樁 電動 充電站

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