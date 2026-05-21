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聲樂生長期打鼾、睡眠窒息 達文西微創手術助重拾好眠與自信歌聲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科醫師李翊豪表示，達文西微創手術可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科醫師李翊豪表示，達文西微創手術可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹一名23歲聲樂專業學生長期受睡眠呼吸中止症困擾，夜間嚴重打鼾、睡眠品質極差，還多次出現張口呼吸與窒息感，影響到專業演唱時的換氣與聲樂表現。新竹馬偕評估後，確認是中度阻塞型睡眠呼吸中止症，最終決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

新竹馬偕醫院指出，由於該聲樂生的症狀經藥物治療後症狀仍未見明顯改善，因而轉至新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科接受進一步評估。經醫師李翊豪安排睡眠生理檢查及內視鏡詳細診斷，確認為中度阻塞型睡眠呼吸中止症。進一步檢查發現，造成呼吸道阻塞的主要原因，來自顎咽部及舌根部扁桃腺肥大，導致睡眠時呼吸道空間受限。

李翊豪表示，睡眠呼吸中止症並不只是單純打鼾，若呼吸道在睡眠時反覆阻塞，可能造成夜間缺氧、睡眠中斷，進而影響白天精神、專注力與生活品質。該名聲樂生的阻塞位置位於顎咽及舌根等較深層區域，經醫療團隊完整評估後，決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

李翊豪說，達文西手術系統具備放大且清晰的3D立體視野，可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。相較傳統手術，達文西機械手臂能提升操作靈活度，協助醫師兼顧組織切除與止血，降低周邊組織傷害，並有助於術後恢復。

該名聲樂生手術後恢復良好，未出現明顯併發症。經術後六個月追蹤，患者的睡眠呼吸中止指數已大幅下降至正常範圍，打鼾、夜間窒息感與白天疲倦等情形皆明顯改善。

李翊豪指出，阻塞型睡眠呼吸中止症常被誤以為只是打鼾或睡得沉，但長期下來可能影響睡眠品質、白天精神、專注力，甚至與心血管健康有所關聯。若出現長期打鼾、睡眠中呼吸暫停、半夜有窒息感、白天嗜睡、早晨頭痛或注意力下降等症狀，建議及早就醫評估。

李翊豪提醒，睡眠呼吸中止症的治療方式需依患者阻塞位置、嚴重程度與個人需求進行完整評估，並非每位患者都需要手術。達文西微創手術提供阻塞型睡眠呼吸中止症患者另一項治療選擇，特別適合經評估後阻塞位置位於口咽、舌根等深層區域，且對傳統手術疼痛與復原時間有所顧慮的患者。

新竹馬偕醫院指出，手術前可見患者左右兩側顎咽扁桃腺及舌根扁桃腫大，造成呼吸道阻塞；術後顎咽空間變寬，舌根體積減小，呼吸道空間明顯較為通暢。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院指出，手術前可見患者左右兩側顎咽扁桃腺及舌根扁桃腫大，造成呼吸道阻塞；術後顎咽空間變寬，舌根體積減小，呼吸道空間明顯較為通暢。圖／新竹馬偕醫院提供

醫師李翊豪表示，阻塞型睡眠呼吸中止症常與睡眠時上呼吸道狹窄或阻塞有關，可能出現嚴重打鼾、呼吸暫停、白天嗜睡等症狀。圖／新竹馬偕醫院提供
醫師李翊豪表示，阻塞型睡眠呼吸中止症常與睡眠時上呼吸道狹窄或阻塞有關，可能出現嚴重打鼾、呼吸暫停、白天嗜睡等症狀。圖／新竹馬偕醫院提供

達文西 新竹

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