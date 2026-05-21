聲樂生長期打鼾、睡眠窒息 達文西微創手術助重拾好眠與自信歌聲

新竹一名23歲聲樂專業學生長期受睡眠呼吸中止症困擾，夜間嚴重打鼾、睡眠品質極差，還多次出現張口呼吸與窒息感，影響到專業演唱時的換氣與聲樂表現。新竹馬偕評估後，確認是中度阻塞型睡眠呼吸中止症，最終決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

新竹馬偕醫院指出，由於該聲樂生的症狀經藥物治療後症狀仍未見明顯改善，因而轉至新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科接受進一步評估。經醫師李翊豪安排睡眠生理檢查及內視鏡詳細診斷，確認為中度阻塞型睡眠呼吸中止症。進一步檢查發現，造成呼吸道阻塞的主要原因，來自顎咽部及舌根部扁桃腺肥大，導致睡眠時呼吸道空間受限。

李翊豪表示，睡眠呼吸中止症並不只是單純打鼾，若呼吸道在睡眠時反覆阻塞，可能造成夜間缺氧、睡眠中斷，進而影響白天精神、專注力與生活品質。該名聲樂生的阻塞位置位於顎咽及舌根等較深層區域，經醫療團隊完整評估後，決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

李翊豪說，達文西手術系統具備放大且清晰的3D立體視野，可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。相較傳統手術，達文西機械手臂能提升操作靈活度，協助醫師兼顧組織切除與止血，降低周邊組織傷害，並有助於術後恢復。

該名聲樂生手術後恢復良好，未出現明顯併發症。經術後六個月追蹤，患者的睡眠呼吸中止指數已大幅下降至正常範圍，打鼾、夜間窒息感與白天疲倦等情形皆明顯改善。

李翊豪指出，阻塞型睡眠呼吸中止症常被誤以為只是打鼾或睡得沉，但長期下來可能影響睡眠品質、白天精神、專注力，甚至與心血管健康有所關聯。若出現長期打鼾、睡眠中呼吸暫停、半夜有窒息感、白天嗜睡、早晨頭痛或注意力下降等症狀，建議及早就醫評估。

李翊豪提醒，睡眠呼吸中止症的治療方式需依患者阻塞位置、嚴重程度與個人需求進行完整評估，並非每位患者都需要手術。達文西微創手術提供阻塞型睡眠呼吸中止症患者另一項治療選擇，特別適合經評估後阻塞位置位於口咽、舌根等深層區域，且對傳統手術疼痛與復原時間有所顧慮的患者。

新竹馬偕醫院指出，手術前可見患者左右兩側顎咽扁桃腺及舌根扁桃腫大，造成呼吸道阻塞；術後顎咽空間變寬，舌根體積減小，呼吸道空間明顯較為通暢。圖／新竹馬偕醫院提供