甩不掉的小腹有解？ 台南28歲OL靠「威塑脂雕」找回馬甲線

許多民眾即使規律運動、控制飲食，仍難擺脫局部脂肪困擾。台南一名28歲上班族女子，每周固定去健身房3次，體重與BMI皆正常，四肢也相當纖細，但始終受小腹與腰側脂肪困擾，不僅穿褲子容易卡肚，拍照時更常下意識遮掩，讓她對努力成果感到挫折。

奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主治醫師許翰平表示，現代體雕觀念已從單純「減脂」轉向「雕塑身形」，更重視肌肉線條與整體比例；院方引進「威塑超音波氣泡脂雕系統」可應用於高解析體雕，依據人體肌肉走向進行腹肌、腰線或胸肌等部位雕塑。

他提到，傳統抽脂手術過去常給人恢復期長、瘀青嚴重等印象，但「威塑超音波氣泡脂雕系統」利用高頻超音波產生空穴效應，將脂肪乳糜化成液態後再抽出，可降低對血管、神經與結締組織的傷害，也能減少出血與術後不適感。

許翰平分享，該名28歲的上班族經評估後，透過「威塑超音波氣泡脂雕系統」進行腹部與腰線雕塑，術後約3個月逐漸恢復平坦腹部，甚至出現明顯腰線與馬甲線，也讓她重新找回自信。

不過，許翰平也提醒，抽脂並非減肥手術，而是體態雕塑療程，適合體重穩定但希望改善身形比例者，術後仍需搭配規律運動、健康飲食及穿著塑身衣，才能維持效果。此外，任何手術皆有風險，可能出現血腫、感染、積液、皮膚不平整或燙傷等情形，民眾術前應與專業醫師充分溝通與評估，在安全前提下選擇適合自己的療程。