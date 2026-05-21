桃園生質能中心電纜被中央挖斷 市府將向中央求償

桃園生質能中心因電纜被挖斷，垃圾去化一度停擺，衍生5千噸垃圾無處去，只能暫置掩埋場，市府將向中央求償。副市長蘇俊賓強調工程按圖施作及按部就班很重要，「若挖到天然氣管線，後果不堪設想」。

生質能中心被挖斷的電纜不是普通電纜，其主要負責焚化爐啟動運轉時，供電給焚化爐垃圾輸送與空汙處理等系統，燃燒垃圾熱能所產生的電力也是透過這條電纜賣給台電。

環保局調查，電纜是交通部公路局「台66線高架化工程」落墩打鋼樁時挖斷，初步研判是施工人員未按圖施作，施工前也未未用透地雷達偵測地底管線情況導致事故；調查人員透露，電纜傳輸電量極大、電力極強，事件未釀人命，實屬不幸中的大幸。

桃園副市長蘇俊賓表示，生質能中心停擺損失分兩塊，一部分是市府垃圾無法去化衍生後續清運處理的費用，市府還在估算。另一部分是生質能中心營運損失，此涉及市府與委外廠商榮鼎綠能之間的合作細節，將由榮鼎跟交通部公路局求償。

「電纜有一定的防護措施，但難防不守規則的人。」蘇俊賓說，公路局施工前，市府已將生質能中心周邊地底管線配置圖交給公路局，要求對方避開管線，但事情還是發生了，「還好今天只是電纜，若挖到天然氣管線，恐跟高雄氣爆一樣，後果不堪設想」。